На красную дорожку «Золотого Витязя» Анна Большова вышла в платье цвета зефира, а Ивана Жигон в сербском костюме

Международный кинофорум официально открылся 22 мая в Севастополе

Актриса Анна Большова тщательно подобрала наряд для красной дорожки

В шесть вечера проходящий мимо театра имени Луначарского народ с интересом останавливался, разглядывая красную дорожку, которую постелили перед входом в театр. А появилась она в день открытия кинофорума «Золотой витязь» 22 мая в Севастополе.

И вот заиграл духовой оркестр и президент кинофорума, народный артист России Николай Бурляев в элегантном смокинге первым прошелся по дорожке. Он и открыл кинофестиваль.

Президент кинофорума «Золотой витязь» Николай Бурляев открыл фестиваль

Среди приглашенных гостей — звезды кино, деятели культуры и искусства: Инга Шатова, Горан Паскалевич, Михаил Голубович, Ивана Жигон, Василий Мищенко, Ирина Лачина, Анна Большова, Владимир Ильин, Эвклид Кюрдзидис, Леонид Серебренников, Алексей Колесник.

Сербская актриса Ивана Жигон

Специальный гость на кинофоруме тележурналист Аркадий Мамонтов

Актриса Ирина Лачина выглядела, как золушка на балу

Многие приглашенные гости на кинофорум искренне приветствовали публику

Одна из самых элегантных — актриса Анна Большова. Ее наряд продуман до мелочей, ничего лишнего.

Роскошная Анна Большова на красной дорожке

Мужчины в основном облачились в пиджаки.

Владимир Ильин также прилетел в Севастополь в качестве участника кинофорума

Презентабельно выглядел актер Эвклид Кюрдзидис, который выбрал для красной дорожки черный цвет.

Актер Эвклид Кюрдзидис как всегда великолепен

Кто-то из актеров улетит на Родину уже завтра-послезавтра, а кто-то останется до окончания кинофорума, 31 мая. В течение всех этих 10-ти дней зрители увидят в кинозалах Севастополя 137 фильмов, представленных из 28 стран мира.

Как писала «Комсомольская правда-Крым» раннее, опубликован список фильмов, представленных на кинофоруме.

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