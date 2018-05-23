На красную дорожку «Золотого Витязя» Анна Большова вышла в платье цвета зефира, а Ивана Жигон в сербском костюме

mavit
Автор: mavit Май 23, 2018 05:45

На красную дорожку «Золотого Витязя» Анна Большова вышла в платье цвета зефира, а Ивана Жигон в сербском костюме

Международный кинофорум официально открылся 22 мая в Севастополе

На красную дорожку "Золотого Витязя" Анна Большова вышла в платье цвета зефира, а Ивана Жигон в сербском костюме

Актриса Анна Большова тщательно подобрала наряд для красной дорожки

В шесть вечера проходящий мимо театра имени Луначарского народ с интересом останавливался, разглядывая красную дорожку, которую постелили перед входом в театр. А появилась она в день открытия кинофорума «Золотой витязь» 22 мая в Севастополе.

И вот заиграл духовой оркестр и президент кинофорума, народный артист России Николай Бурляев в элегантном смокинге первым прошелся по дорожке. Он и открыл кинофестиваль.

На красную дорожку "Золотого Витязя" Анна Большова вышла в платье цвета зефира, а Ивана Жигон в сербском костюме

Президент кинофорума «Золотой витязь» Николай Бурляев открыл фестиваль

Среди приглашенных гостей — звезды кино, деятели культуры и искусства: Инга Шатова, Горан Паскалевич, Михаил Голубович, Ивана Жигон, Василий Мищенко, Ирина Лачина, Анна Большова, Владимир Ильин, Эвклид Кюрдзидис, Леонид Серебренников, Алексей Колесник.

На красную дорожку "Золотого Витязя" Анна Большова вышла в платье цвета зефира, а Ивана Жигон в сербском костюме

Сербская актриса Ивана Жигон

На красную дорожку "Золотого Витязя" Анна Большова вышла в платье цвета зефира, а Ивана Жигон в сербском костюме

Специальный гость на кинофоруме тележурналист Аркадий Мамонтов

На красную дорожку "Золотого Витязя" Анна Большова вышла в платье цвета зефира, а Ивана Жигон в сербском костюме

Актриса Ирина Лачина выглядела, как золушка на балу

На красную дорожку "Золотого Витязя" Анна Большова вышла в платье цвета зефира, а Ивана Жигон в сербском костюме

Многие приглашенные гости на кинофорум искренне приветствовали публику

Одна из самых элегантных — актриса Анна Большова. Ее наряд продуман до мелочей, ничего лишнего.

На красную дорожку "Золотого Витязя" Анна Большова вышла в платье цвета зефира, а Ивана Жигон в сербском костюме

Роскошная Анна Большова на красной дорожке

Мужчины в основном облачились в пиджаки.

На красную дорожку "Золотого Витязя" Анна Большова вышла в платье цвета зефира, а Ивана Жигон в сербском костюме

Владимир Ильин также прилетел в Севастополь в качестве участника кинофорума

Презентабельно выглядел актер Эвклид Кюрдзидис, который выбрал для красной дорожки черный цвет.

На красную дорожку "Золотого Витязя" Анна Большова вышла в платье цвета зефира, а Ивана Жигон в сербском костюме

Актер Эвклид Кюрдзидис как всегда великолепен

Кто-то из актеров улетит на Родину уже завтра-послезавтра, а кто-то останется до окончания кинофорума, 31 мая. В течение всех этих 10-ти дней зрители увидят в кинозалах Севастополя 137 фильмов, представленных из 28 стран мира.

Как писала «Комсомольская правда-Крым» раннее, опубликован список фильмов, представленных на кинофоруме.

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Президент «Золотого витязя» признался в Севастополе, что рыдает в кинозалах от досады.

Николай Бурляев открыл 22 мая кинофорум, во время которого в течение 10 дней покажут высоконравственное кино.

Аркадий Мамонтов в Севастополе: «На Каннском кинофестивале Россию представляют страной уродов»

Известный тележурналист приехал в качестве гостя на кинофорум «Золотой витязь».

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mavit
Автор: mavit Май 23, 2018 05:45
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