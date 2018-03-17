На похоронах Олега Табакова было удивительно много молодых лиц

На Новодевичьем кладбище простились с легендой театра, любимым киноактером и родным для кадого россиянина человеком

Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

На Новодевичье кладбище опустилось горе. Горе стёрло все краски с лиц актеров, которые пришли проводить в последний путь Олега Табакова. Будто обескровленные, они, вместе с толпой пришедших попрощаться с худруком МХТ имени Чехова, стояли с невидящими глазами, пытаясь справиться.

Обычно на похоронах великих к естественной для этого процесса грусти примешивались и другие чувства — злость на коллег по цеху, которые не удостоили честью прийти на прощание. Обида на зрителей, которые не принесли последние цветы кумирам. Скромные похороны в несоответственном статусу месте. В этот раз, простите за циничное слово, все было идеально. Место — достойней некуда: прошёл по главной аллее Новодевичьего вперёд двести шагов, вот и могила. Публика не давилась в пошлом желании увидеть известные лица, а вежливо приняла правила игры, установленные Росгвардией, которая охраняла периметр и старалась дать возможность всем, но в первую очередь, близким, попрощаться. Для прощания были установлены два тента, под которыми могли присесть и спрятаться от снега, и уже в последний раз взглянуть на усопшего.

Пока Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Владимир Машков, Владимир Меньшов и члены семьи Табакова ловили последние мгновения, тропинка от места прощания до могилы заполнялась венками и цветами. «Любимому дяде», «От губернатора такой-то области», «От коллег из регионального театра», «От Гоголь-центра и Кирилла Серебренникова» — сотни признаний в любви, которые потихонечку засыпало снежком. Подмораживало, но в этом не было тяготы — наоборот.

На Новодевичьем кладбище простились с Олегом Табаковым. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Очень, очень много молодых людей, которые знали цену не только режиссерскому и актерскому таланту Табакова, но и его вере в новое, в необычное и авангардное. Есть ли хоть еще один настолько же влиятельный человек в нашей культуре, мощный управленец, который бы позволил состояться стольким противоречивым натурам?

Именно эти мысли возникали в голове при взгляде на молодёжь в отчаянии, не понимавшей, что же и как будет дальше. Минимум слов, минимум звуков — даже поезда, будто старались ехать потише, чтобы не нарушать торжественность момента.

Как Табаков ездил к Путину в костюме Кота Матроскина

…Олег Табаков несколько раз приезжал к нам в «Комсомолку» на подведение итогов конкурса «Лица года» (его финал в 1990-е мы проводили в банкетном зале Кремлевского Дворца съездов, ныне Государственного Кремлевского Дворца.) Вел себя с окружающими не то что просто — а даже как-то совсем по-простецки. Причем — это выглядело очень естественно, а вовсе «не показушно». Не подчеркнуто. (подробности)