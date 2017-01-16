На свадьбе внучки совладельца «Домодедово» спели Киркоров и Элтон Джон

Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 01:45

На свадьбе внучки совладельца «Домодедово» спели Киркоров и Элтон Джон

На свадьбе внучки совладельца "Домодедово" спели Киркоров и Элтон Джон

Звёздный бомонд два дня гулял в Лондоне [видео]

Антонио Бандерас объявлял номер своего давнего знакомого, российского поп-короля Филиппа Киркорова

Владимир Винокур, Яна Чурикова, Игорь Николаев, Александр Серов, Стас Михайлов, Валдис Пельш, Лев Лещенко, Филипп Киркоров и даже оперная дива Анна Нетребко с мужем тенором Юсифом Эйвазовым-российские знаменитости два дня пели и плясали по приглашению состоятельной семьи Коган.

На праздник звезд позвал их давний товарищ -российский миллиардер и совладелец «Домодедово» Валерий Коган.

В Лондон на свадьбу к 19-летней Ирине Коган (внучка бизнесмена) и ее избраннику Дэниелу Кенвэю знаменитости прибыли на частном самолёте.

Чуть позже к нашему бомонду присоединились и западные звёзды: Антонио Бандерас (мачо объявлял номер своего давнего знакомого, российского поп-короля Филиппа Киркорова), Мэрайя Кэри и Элтон Джон.

fkirkorov
На свадьбе внучки совладельца "Домодедово" спели Киркоров и Элтон Джон

На свадьбе внучки совладельца «Домодедово» спели Киркоров и Элтон Джон. Владимир Винокур, Яна Чурикова, Игорь Николаев, Александр Серов, Стас Михайлов, Валдис Пельш, Лев Лещенко, Филипп Киркоров и даже оперная дива Анна Нетребко с мужем тенором Юсифом Эйвазовым-российские знаменитости два дня пели и плясали по приглашению состоятельной семьи Коган.

Валерий Коган заказал банкет для внучки в роскошном отеле The Landmark London. Судя по постам знаменитостей в соцсетях, это был «пир на весь мир».

fkirkorov
На свадьбе внучки совладельца "Домодедово" спели Киркоров и Элтон Джон

Напомним: бизнесмен Валерий Коган пару лет назад располагался на 41 строчке в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.

Состояние богатея специалисты оценивали в 2,5 миллиарда «зелёных».

К слову, сын бизнесмена Александр Коган не так давно презентовал в столице свой музыкальный альбом. Тогда для поддержки сына на вечеринке для журналистов Коган -старший «выписал» маэстро Хулио Иглесиаса. Понятное дело, что на любимую внуку миллиардер тоже не пожалел денег.

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Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 01:45
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