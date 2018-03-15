Надежда Бабкина: Моя мечта — приехать на Алтай со спектаклем «Калина красная»

На этот раз народная артистка играла в Барнауле в «Омуте любви»

Надежда Бабкина в Барнауле

12 марта на барнаульской сцене выступила Надежда Бабкина. Она сыграла главную роль в спектакле «Омут любви» режиссера Анны Бабановой по мотивам повести Александра Куприна «Яма». Буквально за несколько часов до выхода на сцену она пообщалась с журналистами «Сибирской медиагруппы» (в которую входит «Комсомольская правда» — Барнаул»).

О коллективе «Русская песня»

— Коллектив «Русская песня» был создан еще в те годы, когда я была студенткой. Мы жили с девчонками в общежитии. Однажды мы собрались вместе, и мне сказали – ты будешь руководить. Так и сказали: «Давай, Надька, попробуй! Если не получится, кому-нибудь другому передадим». На следующий день, когда мы проснулись, они у меня спрашивают: «Ну, что будем делать? Где будет репетиция?» Уже тогда я стала понимать, что совместный труд нужно организовать так, чтобы все подчинялись единому направлению. И так пошло-поехало. Коллективу «Русская песня» идет 42-й год. Для меня и сегодня очень важна коллективная деятельность. Она дает очень объемный мощный результат.

О театре «Русская песня»

— Я построила театр в центре Москвы. Зал на тысячу мест. Ничего не понимаю в строительстве, но пока строили, каждый день ходила с умным видом в каске. Меня строители побаивались. С годами обросла прекрасной командой, которая мне во многом помогает. Мы выходим на сцену, чтобы сражаться и обязательно победить. Вопрос — с кем сражаться, очень риторический. Иногда я сражаюсь сама с собой. Сегодня в народном песенном жанре мы открыли новое направление, которое развивается успешно и вызывает интерес у людей. Мы включили туда драматических артистов театра и кино, а также режиссеров. Создали профессиональный симбиоз на национальных традициях, которыми полна русская земля. Объединили свое направление с писателями-классиками. Видение режиссера дает возможность развиваться народной песенной культуре по-другому. Возникает удивительной силы гармония слова, мелодии, распева. Давно всем известные произведения совершенно по-новому звучат.

О сексе

— Сегодня почти на всех углах орут про секс. Сексуально! Эротично! Простите, тошнит от этого! Такое ощущение, что никто ни на что не способен. Всегда это было, но только не выставлялось в великую ценность. Люди как-то стеснялись. Совестно было про это говорить. Раньше это не было знаменем нации, а сегодня только про это и трындят. Я не против всего этого. Я не ханжа. Но говорить об этом, как об основе всей нашей жизни – это безобразие. Безнравственность – путь в никуда.

О спектакле «Калина красная»

— Поставить спектакль по Шукшину было моей мечтой, при этом мне очень хотелось, чтобы главную роль в нем сыграла Маша Шукшина. И я ей однажды позвонила.

– Маша, будем ставить «Калину красную». Хотим, чтобы ты сыграла главную героиню.

Возникла пауза. Тогда я продолжила.

– Думать некогда, завтра мы тебя ждем.

– Хорошо. Я приду, – ответила она.

Ей было непросто. До этого она никогда не играла в театре и не стояла на сцене перед огромной аудиторией. Мария – актриса кино, телеведущая. А это совершенно другие профессии.

Главную роль играет Андрей Мерзликин. Также в спектакле задействованы народные артисты Сергей Никоненко и Наталья Егорова.

Обычно сравнивают спектакль с кино «Калина красная». Это невозможно. Здесь живые действующие лица! Живая энергия! Все завершается печально, но в этой печали есть такая народная сила! Как будто весь Алтай и вся Сибирь встали на дыбы! В конце мы ничего не делаем, а зал встает сам.

Моя мечта — приехать в Алтайский край со спектаклем «Калина красная». И показать его не только в Барнауле, но и в Бийске. Было бы очень любопытно, но есть один нюанс. Люди, которые занимаются культурой в вашем регионе, по-моему, никакого отношения к культуре не имеют. Полная незаинтересованность.

Об Алтае

— Каждый год приезжаю сюда, чтобы принять пантовые ванны. Люди у вас роскошные. В Бийске посещала «Эвалар» – мощное предприятие, которое заботится о здоровье нации. В Барнауле очень хорошие музыкальные коллективы. Сам город у вас очень красивый. Даже сейчас, когда нет зелени, своеобразная архитектура дарит позитивные впечатления.

Однажды отправились в Уймонскую долину. Хотели видеть Белуху, а она нам все не показывалась. И вот уже настал день улетать, как нам говорят: «Бегом, бросайте ложки, побежали! Вся гора вышла!» Мы выбегаем и видим, что вдалеке лежит красивая «женщина» со всеми ее формами. Очень хорошо читаются нос, шея, грудь. Невероятно красиво. Мы сразу же стали фотографироваться. Женщина, которая с нами на кухне была, сказала: «Вы знаете, она редко полностью показывается!» Вы не поверите! Мы фотографировали на разные телефоны, но у нас не осталось ни одной фотографии. Все таинственным образом куда-то исчезли.

О детстве

— Я в детстве мечтала стать артисткой, но не знала какой. Я жила в деревне. В моей спаленке вместо ковра висели фотографии известных артистов. Сначала были только черно-белые. Затем появились цветные. Как я на них любовалась! Как мне хотелось быть на них хоть чуть-чуть похожей! Родители мне говорили, Надя, ходи по земле. О чем ты мечтаешь? Это невозможно!

Если вспоминать про учебу, то до определенного момента я училась отлично. Потом мальчики появились, пошли четверки, а потом даже тройки. Потом я сообразила, что главное все-таки учиться.

Меня воспитывали в строгости. Папа всегда говорил, если ты берешься за что-то, доводи до конца. С детства меня научили никогда не завидовать чужому успеху, а наоборот радоваться за человека и приближаться к нему, и тогда этот успех будет распространяться и на тебя.

У меня было шикарное детство. И похулиганить успевали, и получить за это. Все было!