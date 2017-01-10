Народная артистка РФ Марина Неелова «сбежала» от юбилея в Лондон

Актриса решила отметить день рождения в кругу семьи

Марина Неелова

Вчера прима театра «Современник» Марина Неелова отпраздновала юбилей. Народной артистке России исполнилось 70 лет. А поскольку день рождения — очень личный праздник, его актриса решила отметить в кругу семьи, в Лондоне. Муж исполнительницы главной роли в «Осеннем марафоне» — дипломат, дочь давно живет в британской столице, вот любимая миллионами актриса и улетела к родным.

«Есть люди, которые обожают праздники, и не имеет значения — это 8 марта, 23 февраля, Новый год или день рождения: это заранее блеск глаз, взволнованное предощущение, вечный вопрос: «Что надеть?!» и уверенность, что будет очень весело, — сказала Неелова. — Но, к сожалению, мне никогда не бывает весело в праздники, я не могу «заказать» себя на определенный день, но всегда завидую этому умению вдруг «вскочить» именно в этот срок в прекрасное настроение».

«Меня всегда пугают большие компании и много народа, — призналась актриса в интервью ТАСС. — Единственное, когда я это люблю, — аншлаг в театре. Поэтому, скорее всего, мы с мужем полетим на несколько дней в Лондон, где сейчас живет наша дочь».

По словам именинницы, в Москву она вернется 19 января, чтобы 20 и 21 января сыграть в новом спектакле «Современника», поставленном по пьесе Тадеуша Ружевича «Дама», где у Нееловой главная роль. Всего в репертуаре актрисы в родном театре семь постановок, в числе которых такие знаменитые, как «Вишневый сад», «Крутой маршрут», «Играем… Шиллера», «Сладкоголосая птица юности», «Шинель», «Осенняя соната».

Задействована она и в спектакле Театра наций «Стеклянный зверинец» по Теннесси Уильямсу. В Москву актриса вернется 19 января, чтобы 20 и 21 января сыграть главную роль как раз в спектакле Тадеуша Ружевича «Дама».

Надо отметить, что в тот же день Неелову с юбилеем поздравил президент России Владимир Путин.

Блистательная актриса, творческий, увлеченный любимым делом человек, вы вписали немало ярких страниц в историю отечественного театра и кинематографа, создали богатейшую галерею разноплановых, но всегда интересных образов. За каждым из них — высочайший профессионализм и безупречный художественный вкус, искренность и обаяние. И, конечно, огромный талант и потрясающая работоспособность» – было написано в поздравительной телеграмме.

Напомним, Марина Неелова окончила Ленинградский институт театра, музыки и кино (ныне СПбГАТИ). В Московском театре «Современник» служит с 1974 года. Но знаменитой ее сделало все же кино. Среди самых известных фильмов Нееловой — «Монолог», «Фантазии Фарятьева», «Осенний марафон», «Дамы приглашают кавалеров», «Враги», «Ты у меня одна», «Тюремный роман», «Ревизор», «Сибирский цирюльник», «Азазель». Марина Неелова — лауреат Государственных премий РСФСР и РФ, награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2016 году получила почетный приз Московского международного кинофестиваля «Верю. Константин Станиславский».