Народный артист России Юрий Назаров: «Слава тебе, Господи, что еще не надоел, еще кому-то нужен»

Юрию Назарову в этом году исполнилось 80 лет, он уже четырежды прадед. Но по-прежнему много снимается, по-прежнему неугомонен, каким и был всегда. Может, дело в сибирском характере?..

Юрию Назарову в этом году исполнилось 80 лет

Любимый актер, известный по ролям в картинах «Андрей Рублёв», «Адъютант его превосходительства», «Земля Санникова», «Маленькая Вера» и многих других станет гостем Татьяны Устиновой в ток-шоу «Мой герой». А пока – фрагмент их беседы, которую мы подслушали и которая получилась очень душевной.

Он родился и вырос в Новосибирске. Но так как детство пришлось на военные годы, немало потрудился у деда в колхозе.

– Мы все – дети войны. Помню, как я копал с мамой картошку, а мимо шла бабушка и заметила: «Вам хорошо, у вас мужик есть». А мужику восемь лет… Но я благодарен судьбе за то, что, например, в колхозе деда Назарова первый раз сел верхом. Коня вели на веревке, а меня еловой веткой с него и смело. Но с тех пор обожаю лошадей. С четвертого класса возил за деда копны. И у нас на четыре лошади было одно седло. Но ничего, справлялись.

– А актерство ваше с чего началось?

– Мы с другом Эриком мечтали со второго класса пойти в моряки. Но где-то в седьмом классе у нас был вечер с торжественной и художественной частями, спектакль «В начале мая». И там играл Витя Лихоносов – теперь известный писатель – в закатанных брючках, с мокрыми кудрявыми волосенками… И так мне это нравилось, так туда захотелось! Но в драмкружке он уже был звездой, играл главных героев. А я всяких ябед. И вот Витька в артисты наладился, а я за ним – из Новосибирска в Москву, в Щукинский поступать.

Наталья Негода и Юрий Назаров в фильме «Маленькая Вера»

– Родители как к этому отнеслись?

– Родителям я сказал, что поехал поступать в геолого-разведочный. Но Витьку зарубили, а меня «на дурочку» приняли. Но я только полгода проучился… Я до сих пор уверен, что актерство – это кафедра, с которой можно дать разумное, доброе, вечное. Но в 17 лет осознал, что не могу этого дать. И решил уйти.

– В 17 лет поняли?! И никто не отговаривал от такого решения?

– Юрий Васильевич Катин-Ярцев пытался меня отговорить. Но убедить не смог. Я пошел к ректору Борису Евгеньевичу Захаве, так мол и так. Он – умница, нижайший ему поклон – видит, что перед ним дурак, ничем его не переспоришь, говорит: «Ладно, раз ты такой сознательный. Но мы тоже за что-то отвечаем. Мы тебя взяли, стипендию платим. Так что, будь любезен, сдай экзамены за первое полугодие, а потом поговорим. И езжай, куда хочешь». Видимо, он решил: «Дурак. Перебесится». А дурак не перебесился…

– А дальше?

– Бросил всё и уехал в Новосибирск. Решил поехать на целину. Потом в Казахстан, где махал кувалдой месяца три-четыре. И в 1956 году вернулся в Шукинское училище.

– Восстановили?

– Нет, поступал заново. А на втором курсе я уже играл профессора Окаемова, бухгалтера, уральского казака – у меня был богатый диапазон. И вот лето, июнь. Жарко. Все наши восхитительные «старушки» – Синельникова, Мансурова, Алексеева – нас обсуждают, а мы с балкончика подслушиваем. Я все жду, когда же начнут обсуждать меня. Наконец, выступает Кульнев Борис Григорьевич и говорит: «Товарищи, Назаров приехал откуда-то там и носит какую-то маску. Непонятно, что у него внутри. И наша задача – сорвать с него эту маску. Ну что, исключаем Назарова или нет?». И тут Елизавета Георгиевна Алексеева говорит: «Нет. У него мордашка симпатичная…». И за симпатичную мордашку меня оставили. Но я ни за что не обижаюсь, я их всех люблю…

Актер Юрий Назаров во время отпевания Валентина Распутина в храме Христа Спасителя.

– А потом было кино… Вам понравилось сниматься?

– Я на совесть работал. Тем более в кино я попал в артиллерию, сразу в нескольких фильмах. И только в «Последних залпах» была одна сцена, когда мы стреляли боевыми снарядами. Больше всего я боялся, что окажусь рядом, когда мой партнер будет заряжать. Слава Богу, что заряжал настоящий солдат. А почему боевыми? Потому что холостой не даёт отката.

– Про Тарковского хочу спросить…

– Мы с Тарковским, хоть он и старше, учились параллельно: я в Щукинском, он – во ВГИКе. И посмотрел он «Последние залпы», где я снимался. Там я Тарковского чем-то и зацепил. Он меня пробовал в «Ивановом детстве» в роли того капитана, которого потом Валентин Зубков сыграл. Ну, я еще сопливый был, а Зубков там очень здорово и на месте. Но Тарковский меня не забыл и, когда затевал «Андрея Рублева», пригласил, дать почитать сценарий. Спрашивает: «Кого бы ты хотел сыграть?» «Ну мужика какого-нибудь, где пьяная драка». Но предложил покрупнее, двух князей.

«Андрей Рублев»

– Вы же после Рублева снова в Новосибирск уехали?

– Да, уехал. И устроился не у любимого моря, но у реки, на земснаряд лебедчиком-мотористом. У меня и сейчас там друзья остались.

– А что же вы там искали?

– Я хотел поступить в Институт инженеров водного транспорта, даже экзамены сдавал. Но не сдал. А к 35 годам, наконец, понял, что я артист. Сейчас я уже никуда не спешу, потому что пенсионер. В Бога я не верю, но каждый раз благодарю: «Слава тебе, Господи, что еще не надоел, еще кому-то нужен».

Беседу Юрия Назарова и Татьяны Устиновой полностью смотрите на канале «ТВ Центр» в ток-шоу «Мой герой» в среду, 8 ноября, в 13:35.