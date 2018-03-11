Наши «фигуристы» с треском продули американцам

Тоня Хардинг оттопталась на «Льду»

Журналист «КП» Евгения Коробкова решила сравнить два фильма о фигурном катании — американскую спортивную драму «Тоня против всех» и российский «Лёд».

Пока суть да дело, наши фигуристы уже успели проиграть американским. На экране. Я имею в виду чуть ли не одновременно вышедшие на экраны наш фильм «Лед» Олега Трофима и американский «Тоня против всех» Стивена Роджерса.

Ой, чую я, федерация фигурного катания не посмотрела фильм «Лёд». Иначе быть бы и режиссеру Олегу Трофимову, и актеру Саше Петрову, и всем причастным к созданию сего киношедевра битыми. И, возможно, даже коньками. За глум над нашими олимпийскими чемпионами и единственным видом спорта, еще представляющим национальную гордость. Буду спойлерить, ибо считаю, что плохие фильмы надо спойлерить, чтоб помочь народу сэкономить деньги на билет. Представьте себе нечто в непонятном жанре. Иркутск. У девочки Нади умирает мама (Ксения Раппопорт). Сиротка Надя в перерывах между продажей бананов в киоске подле труб Капотни (откуда в Иркутске Капотня?) нарезает круги под окнами тренерши (Мария Аронова), чтобы та взяла её в группу. Ну конечно, из девочки Нади вырастает чемпионка мира в парном катании (Аглая Тарасова). И тут — на тебе, тяжелая травма и парализация. И вдруг теле-слезогонка резко сменяется комедией, ведь на экране появляется смешной хоккеист Саша Петров. Зритель готовится смеяться, но начинается фантастика. Саша Петров за пару дней ставит девку на ноги, отправляет на ответственные соревнования, а когда Надин партнер-негодяй (Милош Бикович) не выходит катать произвольную программу — Саша Петров на белых коньках сам выкатывается на лед, потому что он не просто хоккеист, он занимался фигурным катанием до восьми лет.

Актеры Александр Петров, Аглая Тарасова и Милош Бикович на афише фильма «Лёд».

В «Матильде» и «Большом» нам уже доказывали, что можно снимать фильмы о балете, не показав ни одного танца. «Лед» продолжает тенденцию и развивает её дальше, доказав, что можно снимать о фигурном катании, не имея ни малейшего представления об этом виде спорта. Режиссер забил на это, спрятавшись за спину Саши Петрова. И академика, и героя, и мореплавателя, и плотника. Саша надёжен. Ему можно просто туда ходить, сюда ходить и все ссыкухи — его.

Можно, конечно, спросить, мол, ну что так разоряться. Плохой фильм и плохой себе. Но в том-то и дело, что фильм не просто плохой, а унизительный и обидный. И посмотрит его много народу. По удачному стечению обстоятельств на разогреве у «Льда» выступило отличное кино «Движение вверх», обеспечившее интерес к теме и залы следующим сборщикам спортивного урожая.

Фильм «Лёд» за первые недели проката собрал более 1 миллиарда рублей.

За основу фильмов о спорте обычно берутся реальные события. Однако «романтическая комедия» «Лёд» целиком выросла из фантазии режиссера. В итоге получаем странную пародию на судьбу фигуристки. Мол, фигуристки вырастают из провинциалок-сиротинушек, потом ломают руки-ноги, а потом восстанавливаются чудесным образом и едут на Олимпиаду. Не знаю, может, кого и не учили, что смеяться над страданиями и опрощать подвиг — это фу.

Злую шутку сыграли детали. Ну ладно там Мария Аронова в шубе Этери Тутберидзе. Есть проблемы посерьёзнее. Скажем, пара фигуристов пытается выиграть самый крутой и самый престижный «Кубок льда». Учитывая, что фигуристы уже стали чемпионами мира и Европы, а сам «кубок льда» проходит в антуражах олимпийского Сочи, выходит, прообразом его послужили Олимпийские игры. Но отчего напарник Нади одет в костюм, до боли, до крика напоминающий костюм олимпийского чемпиона Максима Транькова? Мы-то помним олимпийский номер Транькова и Волосожар, исполнявших вальс «Маскарад». Гаденько получается, учитывая, что партнер Нади оказывается жуткой свиньей и не выходит катать произвольную программу, оставив партнершу одну на льду.

Получается — случайно и по незнанию, но режиссеры крайне намекнули на олимпийского чемпиона Транькова. Вопрос, за что?

Допускаю, ситуация с одеждой — просто случайность. Но за что обижать наше российское фигурное катание. Партнёр может быть каким угодно гадом, но он никогда не оставит партнершу одну на льду.

И вот это допущение, что наш фигурист мог не выйти на лёд, мог подвести партнера — глупее и нелепее всего остального, происходящего в этом кино. Даже глупее хоккеиста Саши Петрова, откатавшего вместе с Надей произвольную программу под пение зрительного зала.

Пока сидела и не знала, куда глаза деть, чтоб не видеть эту клюкву, полный зал школьниц рыдал, аплодировал, верил всему и скандировал, что хочет ребенка от Саши Петрова- фигуриста.

Тем же, кто не причисляет себя к фанатам Петрова — искренне рекомендую сходить на фильм «Тоня против всех». Отличное, настоящее кино.

За роль в картине «Тоня против всех» актриса Марго Робби была номинирована на Оскар и Золотой глобус.