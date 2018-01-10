Настасья Самбурская выгнала мужа из-за свекрови

Актриса была в ярости, узнав, что маму супруга дала откровенное интервью прессе

Настасья перестала общаться даже со своими родными родителями из-за того, что они принялись рассказывать о ней на ТВ и без ее согласия

Три месяца назад экс-звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская впервые вышла замуж за актера, «Мистера Беларусь» Кирилла Дыцевича. Однако семейная жизнь оказалось недолгой. Уже в декабре молодая жена удалила из Инстаграма все совместные фото с мужем. А после, как говорят, подала на развод. Поклонники долго гадали, что же могло стать причиной разрыва. Оказалось, причиной стала мама супруга. Та дала интервью прессе, и даже, несмотря на то, что в беседе с журналистом Нина Владимировна отзывалась о выборе сына только положительно, тот факт, что его не согласовали с актрисой, вызвал ярость у Самбурской. Ходят слухи, что в молодой семье случилась жуткая ссора, и телеведущая выгнала суженого из своей квартиры. Кирилл родом из Беларуси, в Москве у него нет своей жилплощади, он жил в доме известной жены.

Так что же такого сказала свекровь?

«С Настасьей мы давно знакомы, и в Москве виделись, и к нам ребята приезжали. Она хорошая, добрая девушка. Ее образ на телевидении ни о чем не говорит. Мы с мужем очень довольны невесткой, сын счастлив, ему хорошо, это видно по его глазам, а нам еще лучше», — призналась свекровь Самбурской и это интервью поставило точку в отношениях супругов.

Надо отметить, что Настасья перестала общаться даже со своими родными родителями из-за того, что они принялись рассказывать о ней на ТВ и без ее согласия. Она прервала контакты и с родной матерью, и с братом.

Сейчас Настасья отдыхает в теплых краях вместе с подругой Натальей Рудовой. Девушки публикуют много совместных фотографий и снабжает их забавными подписями (например, такой: «С женихом-китайцем в Сочи»), чем вызывает много вопросов у подписчиков.

Настасья Самбурская вышла замуж в черном платье за актера на шесть лет моложе

И вот, новая история. Еще в марте этого года артистка признавалась, что сердце ее свободно, и она по этому поводу особо не переживает. Мол, мой мужчина от меня никуда не денется. А в июне уже повесила фото с 24-летним белорусским актером Кириллом Дыцевичем — на мотоцикле и с подписью «Молодожены». Тогда все бросились поздравлять пару, но оказалось — рано. А вот сейчас, видимо, время пришло. (подробности)