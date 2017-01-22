Настасья Самбурская побрилась налысо на спор

Фотографию с обновленной собой актриса тут опубликовала у себя в соцсети

Актриса уже давно славится своими экстравагантными шутками

Настасья Самбурская — актриса, а им не привыкать менять свою внешность ради сценических образов. Но одно дело Юлия Кончаловская, которая обрилась ради роли в большом фильме, а другое — просто проигранный спор. А Самбурская как раз проспорила пари, хотя надо отметить, все равно осталась не в накладе. Ведь суть спора была в том, что звезда «Универа» обреется налысо, если ее инстаграм наберет восемь миллионов подписчиков. Видимо, два год назад это казалось совсем нереальным чудом и Настасья согласилась. А аккаунт возьми и набери миллионы фолловеров.

«Странный спор. И я побрилась», — такой подписью звезда сопроводила шокирующий снимок, где предстала с совершенно лысой головой.

Надо отметить, что актриса уже давно славится своими экстравагантными шутками. То она пошутит над разводом Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова в весьма оригинальной манере, то выкрасит волосы в синий цвет. Поэтому и эта выходка звезды поклонников удивила мало. Они только пошутили, что Настя теперь хорошо сэкономит на шампунях, а вот шапок придется еще прикупить. Зима в Москве будет еще долго.