Настя Каменских долго худела, чтобы, наконец, сфотографироваться голой

mavit
Автор: mavit Апрель 22, 2018 23:45

Настя Каменских долго худела, чтобы, наконец, сфотографироваться голой

Поклонники долго ждали этого снимка

Настя Каменских долго худела, чтобы, наконец, сфотографироваться голой

Даже в отпуске в США солистка известного дуэта не давала себе спуску, устраивая по две пробежки по побережью океана

Настя Каменских всегда была предрасположена к полноте, о чем она сама не раз признавалась в интервью. Поэтому, когда больше года назад звезда сломала ногу и из-за лежащего образа жизни начала набирать лишний вес, такая ситуация очень расстроила артистку. Почти сразу же после снятия гипса, девушка взялась за себя: тренажерный зал, пробежки по парку, строгая диета. Даже в отпуске в США солистка известного дуэта не давала себе спуску, устраивая по две пробежки по побережью океана. Параллельно красавица фиксировала результаты в инстаграме, выгладывая соблазнительные фото, где она представала то в прозрачной тунике, то в маечке и мирошортах. Одежды становилось все меньше по мере того, как стройнела певица. И видимо, теперь она решила, что достигла совершенства и опубликовала фото себя обнаженной.

Настя Каменских долго худела, чтобы, наконец, сфотографироваться голой

«Воу-воу, Настя, вы прекрасны!», «Вы всегда были прекрасны, но этот снимок выше всяких похвал», « Настя, я бы на месте Потапа хотя завтра позвал бы вас замуж!, — тут же откликнулись в комментариях восхищенные пользователи.

Настя Каменских долго худела, чтобы, наконец, сфотографироваться голой

Надо отметить, что это не впервые, когда звезда снимается обнаженной. Так она открывала ноябрьский номер Playboy в 2009 году. И ее поклонники это не забыли, отметив, что теперь, по сравнению с той съемкой, их кумир выглядит спортивнее, более подтянутой и, кажется, даже моложе.

Настя Каменских долго худела, чтобы, наконец, сфотографироваться голой

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mavit
Автор: mavit Апрель 22, 2018 23:45
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