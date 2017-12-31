Певицу пристыдили за такие чрезмерные откровения в соцсетях

Народ с одной стороны порадовался за Наталью и ее активную личную жизнь, с другой стороны поклонники кинулись осуждать певицу за излишнюю откровенность

Кажется, исполнительницу «Окончен школьный роман» уже не остановить. Началось все примерно полгода назад, когда в Инстаграме 51-летней певицы стали появляться фотографии топлес. Наталья Штурм, видно, поработала над грудью и решила, что если ее не демонстрировать широкой общественности, то все труды напрасны. Также артистка взялась за свое тело вообще и теперь всячески это подчеркивает.

Есть одна намного более популярная персона, которой, кажется, Наталья Штурм стремиться подражать. Анастасия Волочкова имеет в десять раз больше подписчиков в соцсети и ее, наверное, знают практически все. Так вот, 41-летняя балерина в последние годы только привлекала к себе внимание тем, что выкладывала в микроблог соблазнительные снимки в микробикини, а то и без них и, разумеется, все варианты фирменного шпагата. Танцовщица не так давно оказалась в центре жутко скабрезного скандала, когда фотографии секса с ней оказались в сети. Снимки показали и обсудили даже на телевидении, где Волочкова признавала, что на них именно она. Балерина подала заявление в полицию, что с ходом дела, пока неизвестно.

А Наталья Штурм, которая в последнее время только и занимается тем, что ходит на телешоу, давно не получала туда приглашений. И напомнить о себе решила новой порцией откровений в Инстаграм. На этот раз подписчики певицы увидели серию постельных фото артистки «а-ля Волочкова» в объятиях неизвестного мужчины. В одном из комментариев Штурм уточнила национальность партнера: «Мы с армянином год назад расстались. Этот испанец».

Наталья Штурм выложила постельные фото «а-ля Волочкова»

Народ с одной стороны порадовался за Наталью и ее активную личную жизнь, с другой стороны поклонники кинулись осуждать певицу за излишнюю откровенность, ведь та же Волочкова фото своего секса не выкладывала, за нее это вероломного сделал кто-то другой.

angela.sold: Не стыдно перед детьми?

baby_snow111: Из туалета ещё фотку выложи

olesaj_sim21: Позор такие фото на обозрение выставлять.