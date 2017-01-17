Наташа Королева удивила семейным снимком со свиньей

Артистка с мужем Сергеем Глушко отдыхает в Майами, где учится ее 14-летний сын Архип [фото]

Наталья Королева и Сергей Глушко улетели в Майами к сыну. Фото: Инстаграм.

Певица Наталья Королева и ее супруг, стриптизер Сергей Глушко отдыхают в США: с недавних пор в Америке учится единственный сын пары Архип, и звездные родители при любой возможности прилетают навестить его. В своем Инстаграме артистка поделилась семейным снимком, который удивил многих ее поклонников: на фото Королева в компании мужа и сына позирует… со свиньей. Как выяснилось, забавный кадр был сделан за кулисами концертно-спортивного зала «Американ Эйрлайнс» в Майями.

— Познакомились с симпатичным молодым поросёнком! — сообщила Наталья.

Многие подписчики странички Королевой обратили внимание, как сильно за последне время вырос ее сын: Архип уже почти на голову выше мамы, и, судя по всему, это не предел.

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14-летний мальчик живет в Майами с бабушкой Людмилой Порывай — мамой Натальи — и ходит в обычную муниципальную школу. Как призналась артистка в недавнем интервью, Архипу не нравится в США. «Но я хочу вырастить из него настоящего мужчину», — настаивает Королева, которая уверена, что чужая страна и разлука с родителями только закалят характер мальчика. В Америке Архип осуществил свою мечту — начал серьезно изучать японский язык, который он в России учил по самоучителю. Сейчас мальчик занимается по скайпу с преподавателем из Токио.

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Внимательные поклонники Наташи отметили, что на семейном фото со свиньей певица позирует без макияжа. Если на сцене Королева всегда ярко накрашена, то в жизни она почти всегда ходит без косметики. И, в отличие от многих звездных коллег, не стесняется фотографироваться не накрашенной, смело выкладывая кадры «а-ля натюрель» в Инстаграм. По мнению читателей ее странички, без макияжа Наталья выглядит моложе своих лет, очень свежо и естественно.

Заметно, что в семье артистки царит полная гармония. И периодически появляющиеся в Интернете слухи о том, что Наталья и Сергей находятся на грани развода — полнейшая чушь. Певица и ее избранник отлично ладят и счастливы вместе, что Королева недавно подтвердила в одном из интервью. Напомним, супруги поженились в 2003 году.

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Наталья никогда не скрывала, что не стыдится, а, напротив, очень гордится профессией своего супруга. Всем злопыхателям, задающим певице вопрос: «Как ваш сын относится к работе своего папы?» она уверенно отвечает: «А вы попробуйте так красиво раздеться на сцене!».

— Сергей в этом жанре единственный пока без конкурентов. Есть много молодых, накачанных, красивых парней. Но чего-то им не хватает, чтобы стать такими, как он. Я очень им горжусь! – признавалась Королева в интервью «Комсомольской правде».

Не прерывая карьеры у шеста, Сергей Глушко окончил ГИТИС и время от времени участвует в театральных постановках.