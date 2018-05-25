Наташе Королевой скоро 45 и она ягодка опять!

Певица станет гостем Радио «Комсомольская правда» [видеотрансляция 25 мая с 10.00 МСК]

Вы можете не только услышать нашу Наташу, но и увидеть

Этой певице удается быть популярной уже 33 года. Это кажется невероятным. Сколько тогда лет самой Наташе Королевой? Артистка возраст не скрывает. 31 мая ей исполнится 45 лет. Она вышла на сцену в 12 лет, поэтому ее опыт огромен, хотя она еще так молода. Наташа Королева планирует осенью новое юбилейное шоу в Кремле. И неслучайно называться оно будет «Ягодка». А в преддверие красивой даты певица приходит в прямой эфир Радио «Комсомольская правда», чтобы рассказать о том, благодаря чему она продолжается держаться на плаву, при том, что вокруг столько юных конкурентов поклонения соцсетей. Также блистательная Королева поделится секретами своей красоты и молодости. Мы спросим у Наташи обо всем, что успеем за короткий час эфира. Но и у слушателей радио «Комсомольская правда» есть отличная возможность задать кумиру какой-нибудь неизбитый вопрос.

Звоните в прямой эфир 25 мая с 10.00 до 11.00 по телефону 8-800-200-97-02.

Или пишите на Вотсап или Вайбер +7 (967) 200-97-02.

Ну и самое главное. Вы можете не только услышать нашу Наташу, но и увидеть. Смотрите прямую трансляцию на сайте KP.RU и на наших страничках в соцсетях. Главное, включиться вовремя. Старт в 10.00 по Москве.

Наташа Королева в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».Девочка с «желтыми тюльпанами» на днях отмечает 45-летие. Чем сейчас живет известная певица, какие песни поет и что происходит в ее личной жизни? Об этом в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда» 25 мая в 10 часов утра