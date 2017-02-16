Навка трогательно призналась в любви Пескову

Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 20:45

Навка трогательно призналась в любви Пескову

Навка трогательно призналась в любви Пескову

В своем Instagram она опубликовала совместное селфи

Подписчики фигуристки заявили, что они просто в восторге

Несмотря на то, что фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков женаты больше двух лет, похоже, романтика из их отношений не выветрилась. Пара старается все свободное время проводить вместе. Похоже, вчера супругам удалось выкроить время в своих загруженных графиках и вместе поужинать, а после спортсменка опубликовала в своем Instagram совместное селфи.

«На ночь глядя о главном! А главное-то самое, что движет нами! Любите и будьте любимы!» — написала красавица-фигуристка.

Подписчики фигуристки заявили, что они просто в восторге от такой семейной фотографии.

tatiana_navka
Навка трогательно призналась в любви Пескову

«Самая достойная пара нашей страны!», «Какая вы чудесная пара, так приятно на вас смотреть, когда вы рядом, вместе», «Вы такая классная пара! Счастья вам!», «Все бы наши великие умели бы так выбирать женщин! Восхищаюсь и Навкой-Песковой и Песковым! Самая красивая пара в стране», — прокомментировали подписчики.

Напомним, Татьяна Навка и Дмитрий Песков поженились в августе 2015 года в Сочи. У пары есть дочь Надежда.

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Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 20:45
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