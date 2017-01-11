Не судите строго ярмарочную сагу о Руси

Кинокритик «КП» считает, что коммерческий успех фильма-миллиардера «Викинг» говорит сам за себя [видео]

«Викинг» — качественно сооруженный проект, пренебрегающий внятностью ради эффектности

«Викинг» — мрачное фэнтези на историческую тему, а не «исторический фильм» в том смысле, как понимали этот жанр в советские времена. В основе – события раннего Средневековья, о которых осталось очень мало свидетельств (одно из них – «Повесть временных лет»), и как эти события разворачивались «в реале» не знали даже древние летописцы. Насколько реалистичен был «Гладиатор» или другие голливудские хиты на историческую тему, тоже говорить не приходится. Можно говорить лишь о художественной убедительности. «Это же не документальный фильм!» — как справедливо заметил после просмотра президент РФ.

Фантазийное повествование о князе Владимире, к чести производителей, лишено всякой патриотической сусальности – в одной из первых сцен будущий креститель Руси предстает в виде объевшегося супа из галлюциногенных грибов зверя, который насилует дочь половецкого князя на глазах ее обалдевших от подобной наглости родителей. Впрочем, подобный «жесткач» (довольно невинный, по нынешним временам) отсутствует в версии «12+», созданной нарочно для семейного просмотра. Действующий во главе дружины викингов князь Владимир (Данила Козловский), однако, не весь фильм наводит страх на зрителей мультиплексов. К финалу под воздействием от общения с византийской вдовой его брата Ириной (Светлана Ходченкова) он из брутального, хотя и не лишенного рефлексий «вымеска» (это на языке фильма значит «внебрачный ребенок») преображается в высоконравственное существо, в слезах мечтающее о крещении его утопающей в крови, грязи и междоусобице бедной родины.

Сага, рисующая страшные нравы, царившие на еще не святой в те годы Руси, мягко говоря, не являлась привычным новогодним продуктом. И успех его не был так уж предопределен. Но позиционирование в праздники, когда выбор у нашего зрителя не так уж велик, оказалось правильным. Добавим к этому и рекламные мощности Первого канала. В результате, несмотря на критику (что нормально для больших фильмов-событий), картине удалось собрать, по самым последним данным, 1 миллиард 215 миллионов рублей. При бюджете в 1 миллиард 250 миллионов, можно говорить о том, что фильм наполовину окупил свои расходы на производство. Для того, чтобы окупиться полностью, «Викингу» надо заработать вдвое больше: половину выручки забирают кинотеатры. Кстати, в пересчете на доллары бюджет «Викинга» не столь впечатляет: 20 миллионов долларов – для Голливуда это низкий бюджет.

В титрах «Викинга» имя режиссера Андрея Кравчука стоит четвертым, после имен продюсеров – и сама картина является ярчайшим примером новейшего российского продюсерского кино. Со всеми его плюсами и минусами. «Викинг» — качественно сооруженный мегаломанский проект (на подготовку и производство ушло 7 лет), пренебрегающий внятностью ради эффектности. Но и это мировой тренд. Внятная драматургия давно ушла в телесериалы, а в кино мы, как и во времена, когда оно было ярмарочным искусством, наблюдаем «монтаж аттракционов». Как видим, именно это и оказалось востребованным публикой в Новый год.

Подробный рассказ Стаса Тыркина о фильме «Викинг» и обо всем, что творится в мире кино, слушайте в записи передачи «Кинопилорама» Радио «Комсомольская правда»:

Кинопилорама

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Викинг. Финальный трейлер .