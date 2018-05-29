Неизвестные вскрыли фуру с концертными костюмами Киркорова. Похищенные стразы артист оценил в 11 тысяч долларов

Следователи начали поиск злоумышленников

Певец оценил потерю роскошных костюмов в 11 тысяч долларов.

Который раз Киркорова грабят на гастролях. То деньги стащат, то цыганка часы прихватит. На сей раз злоумышленники позарились на стразы поп-короля.

Артиста обокрали во время гастролей в Нижегородской области, ночью в городе Павлово, где певец готовился презентовать своё новое шоу «Я». Жулики вскрыли фуру, где хранились концертные костюмы Филиппа Киркорова, и стащили восемь нарядов кордебалета.

В полиции рассказали, что ущерб Киркоров оценил в 11 тысяч долларов.

— Оборудование тяжёлое, поэтому преступники унесли, что могли. Мы обратились в полицию, ведётся следствие, — поделился с «КП» директор короля поп-сцены Геннадий Рыбак.

КСТАТИ

Самый дорогой костюм жулики не нашли

В недавнем интервью «КП» Киркоров рассказывал про самый дорогой костюм своего шоу: «Это белый костюм, в котором я выхожу на бис. Изначально шоу «Я» было задумано без страз и перьев. Франко Драгоне решил, что мне надо отдохнуть от этого антуража, показать наконец свое внутреннее я. Но тут же мои коллеги сделали шоу в этом стиле. Когда я пришел на шоу Баскова «Игра», мне все говорили: «Филипп, почему же ты отказался от таких костюмов? Это красиво». И я позвонил Франко: «Поклонники просят вернуть стразы!» Он говорит: «Давай сделаем так: ты выйдешь на бис в привычном для них образе из страз, но сразу же сбросишь этот костюм. Таким образом ты продемонстрируешь, что стразы идут тебе как никому другому, но сегодня зрители видят тебя в другом состоянии. Замечательная Катя Котова, наш отечественный дизайнер, пошила мне этот наряд».

Как рассказали «КП» в команде короля сцены, любимые белые перья артиста, жулики не нашли.

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