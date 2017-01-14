Нелепая случайность: Экс-солистку группы «Лицей» убила упавшая полка в ванной

Певицу Жанну Роштакову нашли только через сутки после смерти в ее доме во Владивостоке [аудио]

О смерти солистки сообщил Прохор Шаляпин в своем инстаграме Фото: Скрин Инстаграм

— Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды. Ей было всего 33 года, — сообщил в соцсети Instagram о смерти экс-солистки группы «Лицей» Жанны Роштаковой ее друг российский певец Прохор Шаляпин. — Она была дома одна и помочь ей никто не смог. Ее обнаружили только через сутки после смерти.

Тело Жанны Роштаковой нашла ее подруга Евгения в пятницу прямо в ванне ее квартиры во Владивостоке. Здесь она жила последние несколько лет. Сразу пошли слухи, что молодую, красивую женщину могли убить. Но в полиции эту информацию не подтвердили.

— Мы не нашли следов насильственной смерти, — пояснили в пресс-службе УВД по Приморскому краю. — Но настоящую причину ее гибели еще предстоит выяснить. Ждем результатов экспертиз. Как говорят близкие, она была абсолютно здорова.

Кончать жизнь самоубийством Роштакова тоже явно не собиралась.

— В понедельник она мне позвонила и сказала, что решила вернуться в Москву. Как же я этому обрадовался, как ребенок, — продолжает Прохор Шаляпин. — Мы дружили с 1999 года, с той самой «Утренней звезды» (они всместе участвовали в этом знаменитом конкурсе юных исполнителей, — ред.). Жанна невероятной души человек, талантливая певица, яркая, красивая девушка. Трагедия настигла ее неожиданно, скорее всего, когда она принимала ванну, ей на голову упала полка.

Правда, подруги, которая видела тело Жанны, есть сомнения на счет этой версии.

— Ее голова была в воде почти полностью. Но крови я не видела, — говорит Евгения. — Да и деревянная полка не такая тяжелая, чтобы пробить голову. Возможно, Жанне стало плохо. Может с сердцем что-то или микроинсульт, и падая она схватилась за полку и оторвала ее. Впрочем, всякое бывает.

Окончательно причину смерти следователи установят в ближайшие дни.

Справка «КП»

Жанна Роштакова — лауреат Всемирной молодежной премии «Хрустальная нота» 1997 года. В 1999 году молодая певица стала финалистом на конкурсе «Утренняя Звезда». В 2000 она была признана лучшей на конкурсе «Зажги свою звезду» в столице. Была вокалисткой известной группы «Лицей». Во Владивостоке у Жанны Роштаковой было множество поклонников и друзей. Она организовывала и сама участвовала в различных музыкальных концертах и шоу, и преподавала вокал.

Мы обсудили эту тему в эфире Радио «Комсомольская правда»:

Cолистка «Лицея» умерла после того, как ей на голову упала полка в ванной

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