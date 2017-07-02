Немного об энергетическом взаимодействии, стихиях и талисманах
Мифология и древняя наука шли рука об руку. Примитивные представления людей о мире не давали чёткой и логичной картины: поэтому, в ранг научного знания были возведены теории о взаимосвязи и взаимопроникновении четырёх элементов, четырёх стихий, которые и формируют окружающее бытие.
По мнению философов прошлого, стихии проявляют себя не только в окружающем, но и в нас самих: воздействие стихии определяет тип характера, особые черты, поведенческие реакции; влияет на особенности восприятия и анализа конкретных ситуаций.
Кроме того, светлые умы того времени считали: есть определённые камни-талисманы, которые концентрируют стихийную энергию и усиливают влияние природного начала. Так, камень змеевик усиливает связь Тельца с землёй, а кроваво-красный рубин — подпитывает внутренний огонь Льва. Популярностью пользовались украшения из натуральных камней ручной работы, которые были подобраны и соответствующим образом обработаны. Кое-что из древних верований дошло и до наших дней.
Но дальнейшие рассуждения немыслимы без уточнения одного момента: влияние каких именно стихий выделяли древние?
- Огонь;
- Воздух;
- Вода;
- Земля.
Да, этой философской концепции уже многие тысячелетия. Трудно поверить, что с самого появления зачатков цивилизации, люди уже пытались выявить общую концепцию, определить порядок мироустройства.
Несколько слов о стихийном темпераменте и чертах характера
Как мы уже определили, стихийное начало проявлено в каждом характере, в той или иной степени. Система знаний философов древности предполагала «привязку» элемента к звезде, под которой человек родился. К знакам Зодиака, если быть точнее.
Люди, родившиеся под знаком Овна, Льва и Стрельца — отличаются вспыльчивым темпераментом, яркостью, непредсказуемостью. Внутренний огонь заставляет кровь кипеть: импульсивность и ураганная энергия — вот как охарактеризовать людей этой стихии.
Какие камни, по мнению астрологов и нумерологов античности, подойдут для восстановления энергетического потенциала? В двух словах, красный цвет: рубин, гранат, циркон, турмалин. Некоторые относят и алмаз к огненной стихии, но толкование источников об этом камне вызывает достаточно много сомнений и разногласий.
Как выглядят старинные украшения? Нам удалось об этом узнать только из письменных источников. Реконструированные фото украшений из натуральных камней ручной работы вы найдёте в соответствующем разделе сайта.
Стихии-антагонисты: что это?
Влияние стихии на темперамент ярче всего проявляется во взаимодействии с другими людьми. Так, отмеченные знаком Огня и представители водяной стихии не так хорошо ладят. Но все тонкости человеческих взаимоотношений не определят ни высшие силы, ни потусторонние энергии.
К водяным знакам относятся Рак, Скорпион и Рыбы. Предположение о том, что камни для стихии воды — прозрачные, нежно переливчатые, будет правильным. Действительно: этим камням свойственна скрытая глубина и изменчивость.
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Но важно понимать: сам факт покупки камня, который соответствует вашей стихии, не поможет. Перемены должны начинаться изнутри. Каждый камень может стать мощным талисманом, но без определённого отклика вашей души — он останется только камнем.
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