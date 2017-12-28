Необходимые садовые инструменты
Когда человек приобретает дачный участок, пред началом весеннего сезона он начинает задумываться о приобретении необходимых инструментов. Для всех садоводов-огородников можно подобрать садовый инвентарь, ссылка здесь.
В первую очередь, нужно определиться с выбором самых необходимых инструментов, без которых никак нельзя обойтись на садово-огородном участке.
Инструменты, необходимые для обработки земли
На участке обязательно придётся что-нибудь копать, боронить, сажать, рыхлить, окучивать, сгребать. Для этого нужен соответствующий инвентарь:
Лопата – самый основной инструмент, без которого обойтись никак нельзя. Хорошо иметь одну или даже две штыковых лопаты. Одна из них универсальная (её приобрести надо в первую очередь и обязательно), имеющая широкую форму, она подходит для любых работ. Хорошо ещё иметь лопату узкой формы, удлинённую. Она будет удобной для перекапывания грядок. Хотя, можно это делать и широкой. Также, нелишним будет приобрести лопату совковую. Ей удобно накладывать в ведра навоз, компост, песок.
Вилы – тоже важный инструмент. Ими удобно переносить собранную траву, выкапывать луковицы, перекапывать землю, если она сырая и налипает на лопату.
Мотыга – инструмент, которым удобно пользоваться для прополки, рыхления, окучивания.
Тяпка – разновидность мотыги. Её удобно использовать для рыхления почвы между растениями, прополки, окучивания.
Садовые лапки – инструмент для рыхления небольших грядок, очищения небольших промежутков между растениями от мусора. Можно использовать при пересадке, сбивать с корней лишнюю землю.
Инструментарий для обрезки
Если на участке посажены кустарники и деревья, то нельзя обойтись без инвентаря, предназначенного для работ по обрезке:
Секатор – это первый из самых необходимых инструментов для обрезки. Они бывают с короткими ручками для удаления веток небольшого диаметра у кустов и деревьев. Есть секаторы, у которых ручки длинные для более толстых веток. Существуют ещё сучкорезы и секатор для цветов.
Нож садовый – очень нужный инструмент. Его используют для выполнения прививок, разделения клубней.
Ручная пила – необходима для обрезки толстых сучков и стволов.
Инструментарий, предназначенный для очистки садового участка
Весной требуется очиcтка садового участка от сухой травы и опавшей листвы. Для этого необходимы инструменты:
Грабли — необходимый садовый инструмент. С помощью грабель сгребают в кучу мусор и боронят после перекопки землю.
Садовая тачка поможет перевозить мусор или другие грузы (землю, песок, собранные овощи, саженцы, мелкие инструменты) по участку.
Это самый необходимый набор инструментов для садово-огородных работ.
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