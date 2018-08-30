Невеста «синтолового качка» бросила его перед свадьбой

Звезда «Дома-2» заявила, что у нее есть более достойные кавалеры

Счастливая парочка больше не вместе. Фото: https://www.instagram.com/o.malibu

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Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Олеся Малибу разорвала помолвку со своим женихом Кириллом «руки-базуки» Терешиным. Популярная блогерша разместила сообщение об этом на своей страничке в Инстаграм, где и написала о причинах расставания с «синтоловым качком». По словам девушки, ей надоело, что фрик говорит про нее гадости и призналась, что уже нашла несколько достойных кандидатов на замену.

— Свадьбы не будет! Короче, пошел «Базука» к чертовой матери, задолбал! Ходит и меня перед другими бабами обзывает в надежде на секс. Я же с ним не спала, естественно. Наивный, я такое с рук спускать не собираюсь! За мужиками не имею привычки бегать! И уже есть более достойные кандидатуры. Или ты думал, я за тебя, как за волшебный жезл вцеплюсь? Нет, не угадал!, — написала Олеся Малибу.

Пост вызвал настоящую бурю в комментариях. Некоторые подписчики поддержали девушку, другие же написали, что были уверены в том, что парочка фриков никогда не поженятся и их отношения это просто совместный пиар.

— Это хорошо! Ты достойна лучшего человека! Не могу понять, как ты с ним была. Удали фотки «Базуки» в Инстаграме и забудь его навсегда. Я всегда за тебя и твой выбор!

— Солнышко мое! Как я рада,что ты это поняла. Он тебе не нужен. Брось это ничтожество.

— Просто хайпанула, бабок заработала, с кем надо познакомилась и бросила этого идиота. Теперь следующая жертва на очереди. Красава!

— Я знал, что свадьбы не будет. Это все было ради хайпа. Ты сама его предавала, когда предлагала другим встречаться! Вот и верь после этого в синтоловую любовь!

Несмотря на волну негодования в комментариях и у Малибу, и у Терешина, последний пока никак не комментирует разрыв со своей невестой.

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