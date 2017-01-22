Никита Джигурда: «Бывшая жена Анисина должна выплачивать мне деньги на содержание»

Скандальный шоумен хочет обязать бывшую супругу платить ему алименты

Джигурда заявил, что из-за развода «остался нетрудоспособен»

Недавно состоялось очередное судебное слушание по поводу завещания умершей миллионерши Людмилы Браташ. Напомним, у бездетной бизнесвумен осталась законная наследница – ее родная сестра Светлана Романова. Однако помешал ей вступить в наследство актер Никита Джигурда. Он объявил о том, что крестная его сына Людмила Браташ вроде как завещала все свое наследство ему и Марине Анисиной в равных долях. Эту бумагу изучил суд и попросил шоумена предоставить оригинал документа, а не копию. Сейчас заседания приостановлены – артисту дано время для того, чтобы он предъявил оригинал завещания, которое якобы было оформлено Браташ в Америке.

Оригинал, со слов Никиты, был похищен…

Между тем, Джигурда, похоже, рассчитывал на получение многомиллионного наследства, которое бы гарантировало ему беззаботное будущее.

И, похоже, изворотливый ум шоумена подсказал ему оригинальный выход из его бедственного положения. Недавно он официально развелся с женой, фигуристкой Мариной Анисиной. Ее адвокат Сергей Жорин уже заявлял о том, что Джигурда последние годы фактически был на содержании у своей жены. После развода Никита сидит без денег.

Джигурда настаивает на том, что у него с Анисиной был заключен брачный договорФото: Борис КУДРЯВОВ

Теперь он заявил, что у него с Анисиной есть брачный договор, в котором имеется пункт о том, что в случае потери трудоспособности одного из супругов, второй обязан выплачивать «половинке» прожиточный минимум – это примерно 8 тысяч рублей в месяц.

Кстати, по этому брачному договору в случае развода все имущество остаётся за Анисиной (что и произошло).

— Я сейчас нетрудоспособен, — поясняет Джигурда. – Все мои намечавшиеся контракты рухнули. И это произошло в том числе из-за этой скандальной истории с завещанием – меня избили, я не смог вылететь в Америку, где у меня планировался контракт. Я подорвал здоровье. И сейчас я вообще без денег. Фактически я стал нетрудоспособен. Так что Анисина должна выплачивать мне прожиточный минимум – она ведь работает.

Адвокат Джигурды подтверждает, что исходя из составленного брачного договора, действительно, Никита имеет право требовать от Анисиной выплат ему прожиточного минимума.

Фигуристка категорически не согласна с такой постановкой вопроса.

— У Никиты есть руки и ноги, голова работает прекрасно – вот пусть идет и работает! – категорично заметила она.

Представитель Джигурды не исключает, что в случае отказа работающей Анисиной выплачивать бывшему нетрудоспособному мужу причитающееся, его подзащитный обратиться в суд.

Такой ход выглядит более чем оригинально. Ведь обычно жены требуют с бывших мужей и отцов их детей выплат алиментов. Но чтобы женщина содержала бывшего!

Похоже, в случае судебного выигрыша Джигурда создаст прецедент.

Кстати, эпатажный шоумен продолжает пытаться вернуть расположение бывшей жены. Причем, даже угрозами. Так, на своей странице в соцсетях он выставил эсэмэску, адресованную Анисиной. В ней упоминает про некий компромат, на котором якобы Анисина, любя его, «сыплет матом»…

Словом, очевидно, что без боя Джигурда не сдастся.

КСТАТИ

Пришел Джигурда — открывай ворота

Никита Джигурда словно режиссирует реалити-шоу в режиме нон-стоп. Он не дает о себе забыть, делая скандальные заявления и выкладывая в Сеть шокирующие видео. Последнее вообще из ряда вон! (См. ниже.) А если копнуть глубже: а кто Джигурда такой? Он давно не снимается в кино. Не выступает с концертами, не поет Высоцкого, как любил. Не играет в театре. В последнее время Никита живет другим — патентованным безумием. Почему? (подробности)

Анисина развелась с Джигурдой и просит его освободить ее квартиру

Напомним: пара поженилась в 2008 году. Зачатие и рождение своих детей Джигурда снимал на видео и выкладывал в Интернет.

По словам юриста Анисиной Сергея Жорина, в октябре 2016 года фигуристка подала на развод, поскольку у нее появились сомнения в адекватности супруга. Плюс ко всему, Джигурда, по словам Жорина, еще прошлом году обещал жене пройти курс лечения, однако к врачам шоумен так и не обратился (подробности)