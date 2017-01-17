Никита Джигурда: За участие в «Прямом эфире» мне заплатили 600 тысяч рублей

Шоумен прокомментировал инцидент на телешоу, считая, что он «выиграл эту схватку» [видео]

На просьбу Корчевникова убрать руки Никита Джигурда начал провоцировать конфликт

Недавно на программе «Прямой эфир» произошел скандал между ведущим Борисом Корчевниковым и Никитой Джигурдой. Они чуть не подрались. Кто кого провоцировал на драку, было не совсем понятно. Сегодня Джигурда утверждает, что он просто на эфире «включил актера». Показалось, что и ведущий словно играл задуманную роль.

Программа вызвала волну откликов. Джигурда на своей странице в соцсетях разъяснил свою позицию.

«ВНИМАНИЕ! Я СНИМАЮ МАСКУ ДЖОКЕРА!!! За участие в «Прямом ЭФИРЕ», который монтируют, вырезая всё что хотят, мне заплатили 600.000 тысяч рублей, так как на все предыдущие программы я не приходил», — оповестил своих подписчиков Никита.

Джигурда по-прежнему уверен, что крестная его сына Людмила Браташ была убита (хотя следствие пришло к выводу, что смерть наступила естественным образом). А его хотят дискредитировать.

«…Только то, что я, включая голосовой форсаж и, зная эти технологии, не давал им воплотить коварный, проплаченный план, — только моё «буйство» донесло до не зомбированной части публики малую толику ИСТИНЫ, — пишет актер в соцсетях (орфография авторская — Ред.). — Многие откровенные ответы мои и гостей, защищающих меня, просто безбожно вырезаются! А ВАМ подают порезанную, как надо редакторам, версию записи, выдавая её за «Прямой ЭФИР»!

Бореньке Корчевникову былА поставлена сверхзадача — всеми возможными и невозможными способами, вынудить меня ЕГО ударить!!! За кадром остался момент, когда Борис подходит к Джигурде, нагло снимает с меня очки и оскорбительным тоном говорит Народному Артисту Чеченской Республику, Заслуженному Артисту Кабардино-Балкарии, Лауреату Международной Поэтической Премии «Золотое Перо Руси» — мужчине, в ОТЦЫ ему годящемуся — говорит: ПОШЁЛ ВОН! ПОШЁЛ ВОН из студии!!! Я свёл это оскорбление на шутку… Я выиграл эту схватку только благодаря актёрскому МАСТЕРСТВУ и МОЛИТВАМ!!!».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сестра умершей миллионерши Браташ: Если Анисина явится в полицию с повинной и вернет похищенные документы, я ее прощу!

Мы созвонились с сестрой Браташ Светланой Романовой после того, как на просторах Интернета появилось видео, где Джигурда занимается сексом с бизнесвумен, находящейся в бессознательном состоянии.

— К сожалению, я посмотрела это видео. Ужасно больно осознавать, что над моей Людой так издевались, — поделилась с «КП» Светлана Романова, сестра покойной бизнесвумен Людмилы Браташ. — Никита Джигурда заявил, что не насиловал мою сестру, а реанимировал ее с помощью секса. Насколько мне известно, это видео снято 1 января. Я знала, что в этот день Джигурда изнасиловал мою сестру (подробности).

«Давай, щенок»: Никита Джигурда спровоцировал конфликт в «Прямом эфире» .