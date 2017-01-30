Николай Коляда: Саша, я охрип, потому что играл короля Лира!

Знаменитый драматург — давний знакомый нашего политобозревателя — дал ему эксклюзивное интервью — для Радио «Комсомольская правда» и сайта KP.RU

Имя этого драматурга хорошо известно не только в Москве и России, оно — на устах мировой театральной общественности. Фото из архива Николая Коляды

В Москве, в Театральном Центре на Страстном, завершаются гастроли Театра Николая Коляды — из Екатеринбурга. Имя этого драматурга хорошо известно не только в Москве и России, оно — на устах мировой театральной общественности.

Но вот — наконец — и я до Коляды снова добрался…

— … Алло, добрый вечер!

— Добрый вечер.

— Это — знаменитый драматург Николай Коляда. Я правильно понял?

— Правильно. (без тени смущения в голосе.) Это я!

— А это Александр Гамов, как я теперь обычно представляюсь, Радио «Комсомольская правда» и сайт kp.ru

— О, Саша, привет, дорогой!

— Ваш поклонник!

— Почему не пришел на «Пиковую даму»?

— Э — э, у меня уже включен диктофон. Я не пришел, потому что чуть-чуть прихворнул. (посмеиваюсь) Но мне рассказали… Столько впечатлений, Коль, значит… Вот Люба (моя супруга.- А. Г.) рассказала. Это у нас интервью уже идет, все записывается, ты имей ввиду!

— Что ты! А у меня после «Короля Лира»… Я играл Короля Лира, у меня голоса нет. Хриплю…

Знаменитый драматург Николай Коляда. Фото из архива Николая Коляды

— А мне Люба говорила — что ты Королем будешь… Слушай, как всегда, Театр Коляды в Москве срывает не только голос, но и все столичные аншлаги! Здесь…

— Ну, вот сегодня (без тени скромности) было какое-то сумасшествие! Битком зал забит — на 400 мест. Еще очень многих людей не пустили. А я сегодня — не в фойе, а на сцене. По стеночке — стояли, да — весь спектакль…

Кстати, мы уже восемь лет на этой площадке — в Театральном Центре на Страстном. Играем, каждый год приезжаем. Такие вот новогодние колядки устраиваем.

— Может, Николай, уже пора на площадях!

— (смеется) На площадях не оборудовано. На площадях не получится. А там — как-то уютно, удобно. К нам хорошо относятся. Ну, и главное, москвичи хорошо относятся. Слушай, ну — билеты все раскуплены. Мы же — каждую копейку считаем, у нас же — такой небольшой провинциальный театр,

— Да какой ты! Ну, я бы не … Ты — столичный драматург. Ты — драматург международного класса!

— Ну, да. Ну… (пытается говорить стеснительным голосом) Спасибо, дорогой! Но… Ты скажи это театральным критикам нашим.

— Ну, а что? Критика у тебя нормальная… Слушай — а сколько вы спектаклей выдали?

— Мы привезли в этом году 39 спектаклей. 8 — бесплатных мероприятий.

Николай Коляда и Сергей Безруков. Фото из архива Николая Коляды

— Мне вот супруга рассказала — ты там, в своем театре, с Пушкиным расправляешься, лишнее отсекаешь… Разве может быть у Пушкина -лишнее?

— Ну, «Пиковая дама» — крошечная повесть Пушкина. А я ее сделал большой пьесой в двух действиях. Поскольку у Пушкина было написано, что Герман был из обрусевших немцев, я взял за основу, что он — немец. А все кругом — русские.. Пушкин, знаешь ли, не обидится. В гробу не перевернется. Кто над ним только не издевался. Ну, и я написал пьесу на двух языках.

— Коль, но вот Герман у тебя кричит: «Я русский, я русский!» Это что — пародия на Авакова и … как же его? Саакашвили… Которые друг другу кричали… «Я украинец!» — » Нет, я — украинец!» Или нет?

— Ты знаешь, нет! Не знаю… Я не слежу за политическими событиями и не знаю, кто там что кричит.

— Коль, ты когда заканчиваешь свои аншлаги-то в столице?

— У нас в понедельник еще спектакль «Кошка на раскаленной крыше», во вторник — «Женитьба». А 1 февраля мы едем в Псков на 24-й Пушкинский фестиваль — показываем там «Пиковую даму» и «Фальшивый купон» по Толстому. Это мои пьесы тоже. (с воодушевлением) Я пишу сам для своего театра, чтобы не платить авторские. (смеется)

— Да это все давно уже поняли — что такое Театр Коляды. Ты — и драматург, и режиссер, и актер…

— А что делать? Экономить надо! Много народу — 120 человек работает в театре.

— А вот еще в фойе продают — футболочки, сумочки. С символикой твоего театра. У меня Люба тоже купила.

— Это — тоже изыскание средств. Ну, мы продаем сувенирную продукцию, и на этом зарабатываем. Все театры продают.

— Я знаю — в цирке обычно — вот такое!

— Ну, там продают сладкую вату. Мы продаем немножко другое. (смеется)

Сувениры от Театра Коляды.Фото: Александр ГАМОВ

КСТАТИ

Реплика Любови Моисеевой (Гамовой):

В фойе я «подслушала» разговор двух дам…

— Ты же уже видела «Пиковую даму» Коляды, — говорит одна.

— Видела. Но сегодня играет другая актриса. А я еще и в Псков за Колядой поеду…