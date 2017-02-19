Номинантов и лауреатов «Оскара» будут кормить лобстерами и попкорном с трюфелями

Шеф-повар раскрыл меню послеоскаровской вечеринки, которая состоится через неделю

На угощение для кинознаменитостей уйдет 10 килограммов икры, 250 лобстеров, 6500 выпеченных в форме оскаровских статуэток лепешек и 2400 бутылок шампанского Piper-Heidsieck.

Вольфганг Пак известен тем, что вот уже почти четверть века, а если быть точным – 23 года ежегодно кормит участников церемонии награждения «Оскарами». В отличие от других известных мероприятий меню афтерпарти, которая всегда проходит сразу же после окончания церемонии награждения, не является тайной. По крайней мере, сам шеф-повар не делает из него секрета.

Пак рассказал, что будет кормить Райана Гослинга, Дензела Вашингтона, Мэрил Стрип и других звезд канапе с лобстерами, попкорном с трюфелями, маринованными ребрышками и копченой лососиной в форме статуэток «Оскара» и другими деликатесами. Запивать эти и другие блюда почти полторы тысячи гостей будут крепкими напитками и винами, в том числе с виноградника Фрэнсиса Копполы.

По словам Вольфганга Пака, главная трудность подготовки к послеоскаровскому ужину заключается в том, что многочисленные гости просят приготовить каждый свое любимое блюдо. Он, пишет Guardian, например, хорошо помнит, как Барбра Стрейзанд, встретив его в коридоре гостиницы «Бель Эйр», спросила: «А вы сделаете в этот раз ваш фирменный пирог из курятины? Он — мой любимый!»

На угощение для кинознаменитостей уйдет 10 килограммов икры, 250 лобстеров, 6500 выпеченных в форме оскаровских статуэток лепешек, 2400 бутылок шампанского Piper-Heidsieck. 89-я церемония вручения «Оскаров» состоится в киноконцертном зале «Долби» в Голливуде 26 февраля.