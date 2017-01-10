Новая возлюбленная экс-мужа Ольги Бузовой беременна

Она закрыла свой инстаграм, чтобы избежать расспросов из-за округлившегося живота

Новая пассия футболиста Дмитрия Тарасова беременна.

Не прошло и десяти дней как Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов получили официальное свидетельство о расторжении брака, а в интернете уже вовсю обсуждают новость о беременности новой возлюбленной футболиста Анастасии Костенко. Пресса давно подозревала, что именно вторая вице-мисс Россия 2014 могла стать причиной раздора звездной пары. А может быть девушка просто оказалась в нужное время в нужном месте. Все-таки выйти замуж за перспективного и богатого полузащитника «Локомотива» — это путевка в новую жизнь.

Как бы то ни было, но подписчики ее инстаграма очень удивились когда красавица в один миг взяла и закрыла аккаунт в соцсети от посторонных глаз. Зачем?

А похоже, яркой шатенке надоело предположения пользователей, которые постоянно намекали ей на округлившейся животик. Тем более, осенью девушка выложила у себя в аккаунте очень провокационный снимок с конфетой kinder в руках, в котором она обратилась к своим родителям. Мол, посмотрите на меня. Еще тогда подписчики предположили, что таким замысловатым способом девушка похвасталась своим интересным положением.

Говорят, что игрок «Локомотива» даже пару месяцев назад снял для своей новой возлюбленной квартиру, а свои совместные походы в кафе они не пытаются скрывать — наблюдательные фанаты спортивной звезды отметили, что регулярно видят парочку в одном популярном ресторане. Таким образом выяснилось, что Тарасов завел роман на стороне уже давно, но стало известно об этом только сейчас.

Если информация о беременности Костенко подтвердится, то для Дмитрия это будет уже второй ребенок. В 2009 году у него родилась дочь Ангелина от брака с Оксаной Пономаренко, которую он оставил ради бурного романа, а после и свадьбы с Ольгой Бузовой.

Напомним, скандал вокруг развода телеведущей «Дом-2» Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова несколько месяцев будоражил общественность. До сих пор непонятна, что стало причиной разрыва крепкой пары тарабузиков, как они сами себя называли. Среди наиболее часто называемых — увлечение Ольги соцсетями и своим продвижением и нежелание иметь детей. Впрочем, как становится теперь, причиной могла стать и ревность.