Новое название «Табакерки»: она станет Театром Олега Табакова

Новое название театра «Табакерка» его худрук Владимир Машков предложил на встрече с труппой

Министр культуры Владимир Мединский (в центре) представил преемников Олега Табакова — Владимира Машкова и Сергея Женовача.

Режиссер Сергей Женовач приступил к обязанностям руководителя Художественного театра, а Владимир Машков — худрука «Табакерки». Этому событию посвятили сбор труппы главного драматического театра страны, на который приехал министр культуры Владимир Мединский.

— Театр должен быть переполнен зрителями — так считал Олег Павлович Табаков. Он был не просто гениальным актером, но и эффективным менеджером, — сказал Мединский. — Мы сохраним так называемый Сертификат Табакова — по итогам года будем вручать лучшим. Надеюсь, новый руководитель сможет продолжить классическую линию МХАТа.

Министр сообщил, что Студия театрального искусства (СТИ), которой прежде руководил Сергей Женовач, станет филиалом Московского художественного театра. При этом СТИ продолжит показывать спектакли в своем помещении на улице Станиславского.

После Мединского взял слово режиссер Сергей Женовач. Он извинился за простуженный голос и поделился волнениями — все-таки «перемена всего образа жизни»:

— Ночью не спал, думал, вспоминал, хотел подготовить речь. Но решил импровизировать. Еще со времен Станиславского МХАТ был театром живого человека. Таким он и останется. Повторить Табакова невозможно, как было невозможно повторить Олега Ефремова. Не нужно ничего ломать. Надо развивать старое, экспериментировать, не бояться ошибок и получать от работы удовольствие. Конечно, будут заблуждения и улеты, но основа — живой человек, драматический театр и идеи Станиславского.

При этом Женовач признался, что для него Студия театрального искусства — это родная вотчина, поисковая зона, которую хочется за собой сохранить. Он представил труппе нового главного художника МХТ — Александра Боровского, соавтора его спектаклей. Двадцать лет они работают вместе. Из СТИ придет и художник по свету Дамир Исмагилов. И композитор Григорий Гоберник, хотя его Женовач почему-то не назвал. Но театралы знают, что это одна команда, которая делает спектакли в СТИ. Теперь они будут работать в МХТ.

После Женовача слово взял Владимир Машков:

— Все пишется на небесах. Чайка и золотая канитель на занавесе (Машков указал на сцену. -Ред) — море житейское. Горельеф Анны Голубкиной на фасаде здания изображает «Пловца». Вот сейчас приходит в театр новый пловец — мой друг Сергей Женовач, появляется волна, пловцу она нужна. Волна проходит, а за ней — люди, море житейское. Там (Машков указал пальцем наверх. — Ред.) все видят, все знают. Олег Павлович соединил наши театры.

Такого образного выступления от Машкова не ожидали. Но он не остановился и сделал еще более неожиданный жест: подарок Женовачу — медаль к 80-летию МХАТа.

— Медаль историческая, 40 лет назад выпущена, — пояснил Машков. — Восьмерка — это знак бесконечности. Главное, что мы с Сергеем Васильевичем понимаем одинаково цель тетра. Мы будем сотрудничать. Будем стремиться, чтобы у актеров был успех.

Журналисты спросили Женовача, будет ли он возвращать прежнее название театру: вместо МХТ — МХАТ.

— В русском алфавите есть буква «ха», а не «х», поэтому и возвращать ничего не надо — МХАТ. Но не будем спешить, надо эволюционно развиваться. Эстетика меняется, но идеи художественного театра вечны. Они будут жить и после нас. Об изменениях в структуре театра пока говорить рано. Временно исполняющим обязанности директора остается Юрий Кравец.

Тем не менее вопросов пока больше, чем ответов. Творческих планов новые худруки не раскрыли. Правда Женовач сказал, что запланированные спектакли, которые уже репетируют, будут осуществлены. С нового сезона в МХТ будут работать еще новые режиссеры. Но их имена не назвали. Женовач лишь сказал, что в театре три сцены — всем места хватит. Он не собирается сразу занимать кабинет Табакова — там остались личные вещи Олега Павловича: «Посижу пока в уголке, — сказал Женовач. — Я бывал много раз в этот кабинете, когда-то он был кабинетом Ефремова, потом Табакова… Кабинет — это часть легенды, а не музей Бахрушина».

У Владимира Машкова, как мы поняли, ситуация такая же туманная.

— Какое будет название у театра? — задали ему вопрос.

— Театр Олега Табакова.

— А как же «Табакерка»?, — докапывались журналисты.

— Вы что, много курите? — отшутился Машков.

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