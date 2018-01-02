Новогодние поздравления от звезд: Волочкова растянулась в шпагате, Гагарина спела в самолете, а Галкин поделился трогательным фото Пугачевой и детей

Главные артисты страны — в праздничной подборке «КП»

Главные артисты страны — в праздничной подборке «КП».

Салатики наструганы, шампанское томится в холодильнике, а новогоднее настроение потихонечку набирает обороты. Самое время в ожидании праздничного стола и любимых фильмов посмотреть, как же звезды поздравляют вас, своих поклонников, с наступающим годом Собаки.

Валерий Леонтьев выступил в модном ныне у звезд жанре «стэндап» — поздравлений: — Друзья, я не знаю, что происходит у вас, а у меня каждый раз одно и то же: день рождения — Новый год, день рождения Новый год… Пусть все дни будут для вас интересными, отмеченными какими-то замечательными делами, пусть будет хорошее настроение, и, конечно же, любовь.

Полина Гагарина решила поздравить пассажиров целого самолета, спев для них детскую песенку «В лесу родилась елочка». Пассажиры обрадовались и подпевали. После певица рассказала, как было дело: «Летели мы значит сейчас на самолёте имени Римского-Корсакова, и решили, что сам Римский — Корсаков благословил нас поздравить дорогих пассажиров с наступающим! Однозначно заявляю, что настроение у людей новогоднее! Все пели и радовались, а мы артисты для этого и есть, чтоб „смех и радость мы приносим людям“.

Тимати выбрал „несколько иное“ средство передвижения, чтобы сразу было видно — „праздник к нам приходит“. Взял старую машину, и всю ее обвесил светящимися лампочками: создавая новогоднее настроение москвичам, оказавшимся в тот момент на Новом Арбате. Не „Лада-седан — баклажан“, конечно же, но вполне себе нарядненько.

Анна Нетребко шутку про „тазик оливье“ поняла буквально. Оперная дива с мировым именем по старой краснодарской традиции нарубила реально таз главного новогоднего угощения, накормив им всех своих друзей. Мы даже немного позавидовали.

Григорий Лепс в своём видеообращении рассказал о том, что доволен новым альбомом и пятью концертами в „Крокусе“, а так же поблагодарил своих подписчиков в соцсетях — „Популярность моя катастрофически растёт“. А так же пожелал жить долго и счастливо, любви и здоровья.

Сергей Шнуров, открывая бутылочку игристого, выдал поздравление в стихах: — „Всем желаю, наливая, в новогоднем посте, чтобы радость дармовая заходила в гости“. А далее, с небольшим количеством мата, пожелал счастья всем людям вне зависимости от их „плохости“.

Поздравление с Новым голом от Сергея Шнурова.

Дарья Донцова собрала почти всех своих собачек, которые послушно легли в кадре (в кои то веки): — „Весь Мопсхаус поздравляет вас с Наступающим вас Новым годом! Все у нас будет хорошо“.

А вот Анастасия Волочкова решила порадовать общественность предновогодним шпагатом. Да, у елки она этого еще не делала. Ничего, подождём первого — второго января: останется ли в теле такая же легкость после всех салатов и шампанского?

Максим Галкин сделал большой подарок поклонникам — ведущий поделился роскошной фотографией, на которой вся его большая семья позирует в замке. Его супруга, Алла Пугачева, стоит по правую руку, а детишки сидят на креслах: — „Дорогие друзья, с наступающим вас 2018! Желаем вам счастья, любви и мира в ваших семьях! Пусть этот год принесёт вам много нежданной радости! Ваши Алла, Максим, Лиза и Гарри“

София Ротару не стала показывать фото всей семьи, вывесив свой „парадный“ портрет. Певица призналась, что год для неё выдался не из легких: — „Вот и приближается к концу этот замечательный и не простой для меня год! Спасибо всем, кто был со мной! Ваша поддержка стоит того, чтобы жить и верить в Любовь! С наступающим Новым годом!“

Филипп Киркоров в очередной раз показал, какой он заботливый отец и певец. Артист записал со своими детишками — сыном Мартином и дочкой Аллой Викторией видеопоздравления для своих поклонников, а потом повесил фото из самолета. Поп-король вместе с семьей и друзьями отправился на заслуженный отдых.

Кристина Орбакайте поделилась стильным фото — на нем она в боди и колготках в сетку томно смотрит в зеркало: — „Концерт давно окончен, но песня бесконечна…“. Пусть Новый Год принесёт нам исполнение наших желаний и самых дерзких идей! А сомнения и разочарования останутся в прошлом. Счастья всем вам и вашим семьям». За инстаграмом дочери внимательно следит Алла Борисовна. «Моя девочка, с наступающим, любим» — написала в комментариях Примадонна.

Владимир Пресняков порадовал своей елкой и огромным количеством подарков под ней. Семья-то большая! «Вот какие подарочки ждут нас Всем я желаю добра и смеха, а ещё я Вас всех очень люблю!»