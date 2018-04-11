Новой солисткой группы «ВИА Гра» стала сексуальная учительница английского

mavit
Автор: mavit Апрель 11, 2018 17:46

Новой солисткой группы «ВИА Гра» стала сексуальная учительница английского

Ольга Меганская, по мнению продюсеров, станет достойной заменой Мише Романовой

Новой солисткой группы «ВИА Гра» стала сексуальная учительница английского

Эффектную шатенку выбрали из сотни претенденток после того, как продюсеры объявили объявил кастинг желающих начать карьеру в шоу-бизнесе

Новый состав группы «Виа Гра» считают достойным продолжением золотого трио группы, однако, недавний уход Миши Романовой очень огорчил поклонников. Девушку считали не только сексуальной и пластичной артисткой, но и очень талантливой. Однако, представители продюсерского центра Константина Меладзе уверены, что нашли ей достойную замену. К Эрике Герцег и Анастасии Кожевниковой в ближайшее время присоединиться 26-летняя Ольга Меганская. Оля учится на 3 курсе эстрадного отделения в Ленинградском колледже культуры и искусств и планирует оформить академический отпуск, чтобы плотно заняться работой в группе. Эффектную шатенку выбрали из сотни претенденток после того, как продюсеры объявили объявил кастинг желающих начать карьеру в шоу-бизнесе. И судя по всему, Ольга подошла по всем параметрам. Ольга активно ведет страницу в Инстаграме, на которую подписано более четырех тысяч человек. Подрабатывает исполнением вокала в питерских ресторанах.

Новой солисткой группы «ВИА Гра» стала сексуальная учительница английского

«Меганская родилась в городе Ярославль. С раннего детства девушка занимается музыкой, закончила музыкальную школу, но первое высшее образование получила по специальности «преподаватель истории и английского языка». На данный момент Ольга учится, – добавили в продюсерском центре.

Новой солисткой группы «ВИА Гра» стала сексуальная учительница английского

Напомним, прошлая участница сексуального трио Миша Романова решила уйти из группы, так как готовится стать матерью. Сама артистка не комментирует домыслы по поводу своей беременности. Вместо этого Миша дала понять, что намерена сконцентрироваться на личной жизни, поэтому делает перерыв в карьере.

Новой солисткой группы «ВИА Гра» стала сексуальная учительница английского

«Самое главное призвание женщины – это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине… Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души», – писала Романова в Инстаграме.

Новой солисткой группы «ВИА Гра» стала сексуальная учительница английского

Миша Романова была участницей популярной группы Константина Меладзе с 2013-го. В свое время девушка приняла участие в шоу «Хочу в ВИА Гру» вместе с Эрикой Герцег и Анастасией Кожевниковой. В финале проекта этот состав занял первое место.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Апрель 11, 2018 17:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Тимур

    Тимур

    Отличная статья!

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    В инновационной стратегии развития города Бийска как наукограда наряду с оборонным центром и полюсом нанотехнологий, одним из полюсов роста является…

    Читать статью
  • Сергей

    Сергей

    Спасибо! Очень познавательная статья про окна. Фирма толковая, позвонил по общался с менеджером.

    Читать статью
  • hacker

    hacker

    Бесплатный Play Маркете

    Читать статью
  • Надежда

    Надежда

    Вчера нанесли на стену. Честно говоря, очень боялись большого веса и ширины полотна... Но... Как-то все гладко прошло. Как раз…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии