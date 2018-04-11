Новой солисткой группы «ВИА Гра» стала сексуальная учительница английского

Ольга Меганская, по мнению продюсеров, станет достойной заменой Мише Романовой

Эффектную шатенку выбрали из сотни претенденток после того, как продюсеры объявили объявил кастинг желающих начать карьеру в шоу-бизнесе

Новый состав группы «Виа Гра» считают достойным продолжением золотого трио группы, однако, недавний уход Миши Романовой очень огорчил поклонников. Девушку считали не только сексуальной и пластичной артисткой, но и очень талантливой. Однако, представители продюсерского центра Константина Меладзе уверены, что нашли ей достойную замену. К Эрике Герцег и Анастасии Кожевниковой в ближайшее время присоединиться 26-летняя Ольга Меганская. Оля учится на 3 курсе эстрадного отделения в Ленинградском колледже культуры и искусств и планирует оформить академический отпуск, чтобы плотно заняться работой в группе. Эффектную шатенку выбрали из сотни претенденток после того, как продюсеры объявили объявил кастинг желающих начать карьеру в шоу-бизнесе. И судя по всему, Ольга подошла по всем параметрам. Ольга активно ведет страницу в Инстаграме, на которую подписано более четырех тысяч человек. Подрабатывает исполнением вокала в питерских ресторанах.

«Меганская родилась в городе Ярославль. С раннего детства девушка занимается музыкой, закончила музыкальную школу, но первое высшее образование получила по специальности «преподаватель истории и английского языка». На данный момент Ольга учится, – добавили в продюсерском центре.

Напомним, прошлая участница сексуального трио Миша Романова решила уйти из группы, так как готовится стать матерью. Сама артистка не комментирует домыслы по поводу своей беременности. Вместо этого Миша дала понять, что намерена сконцентрироваться на личной жизни, поэтому делает перерыв в карьере.

«Самое главное призвание женщины – это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине… Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души», – писала Романова в Инстаграме.

Миша Романова была участницей популярной группы Константина Меладзе с 2013-го. В свое время девушка приняла участие в шоу «Хочу в ВИА Гру» вместе с Эрикой Герцег и Анастасией Кожевниковой. В финале проекта этот состав занял первое место.