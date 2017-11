Новый клип Мэрлина Мэнсона «Kill4Me»: располневший Джонни Депп снялся в постельной сцене с тремя девушками

54-летний актер удивил поклонников смелыми эротическими кадрами [фото, видео]

Джонни Депп в очередной раз изумил поклонников неожиданным перевоплощением: актер снялся в эротическом клипе Мэрлина Мэнсона. Новое видео эпатажного рокера на композицию «Kill4Me» появилось на YouTube-канале музыканта. Голливудский артист сыграл в клипе главного персонажа, участвующего в групповой оргии с молоденькими красотками. Чем поверг зрителей в шок: в последнее время 54-летний актер заметно поправился и подрастерял былую форму героя-любовника. А после скандального развода с актрисой Эмбер Херд, рассказавшей о побоях и его пьянстве, так и вовсе утратил флер романтического сердцееда. Но, видимо, именно аура «мальчиша-плохиша» и прельстила Мэнсона, который счел Деппа идеальной кандидатурой для своего видео. Тем более, что Джонни и Мэрлин — давние приятели, они дружат долгие годы.

Депп разрывает на красотках предметы интимного гардероба, поджигает кружевное белье зажигалкой и сливается в экстазе сразу с несколькими девушками. Фото: кадр видео.

По ходу сюжета клипа герой Джонни наблюдает через видеокамеры за девушками модельной внешности, соблазнительно снимающими с себя нижнее белье, а затем получает от них приглашение присоединиться к групповой оргии. В финале видео обнаженный до пояса Депп разрывает на красотках предметы интимного гардероба, поджигает кружевное белье зажигалкой и сливается в экстазе сразу с несколькими участницами и участниками постельной сцены. В одном из них нетрудно узнать исполнителя композиции Мэрлина Мэнсона.

54-летний Джонни давно растерял пыл героя-любовника. Фото: кадр видео.

Неизвестно, получил ли Джонни за эротические съемки повышенный гонорар, или снялся в клипе Мэнсона по-дружески бесплатно. Деньги актеру в последнее время нужны позарез: Джонни на грани банкротства, и ему необходимо срочно залатать дыру в бюджете, которая образовалась из-за непомерных трат звезды. Чтобы свести концы с концами и отделаться от кредиторов, Депп распродает принадлежащую ему недвижимость. На днях актер продал последний из пяти пентхаусов в здании Eastern Columbia Building в центре Лос-Анджелеса. За элитные апартаменты артист получил 1,4 млн. долларов. Депп купил пять пентхаусов в 2007 году за $7,2 млн, а затем выставил их на продажу в 2016 году по цене $12,7 млн. Однако желающих купить их все сразу не нашлось, и риэлторы звезды продавали апартаменты по отдельности.

Джонни и Мэрлин Мэнсон приятельствуют уже многие годы. Фото: кадр видео.

Вырученные за квартиру 1,4 миллиона — капля в море по сравнению с тем, сколько денег нужно артисту. Только его бывшие финансовые менеджеры требуют с Деппа через суд 5 миллионов долларов, уверяя, что актер не выплатил им причитающийся гонорар. В ответ Джонни подал встречный иск, утверждая, что финансисты годами обворовывали его, и именно из-за их неэффективной работы он растерял былое состояние. Эксперты по финансам же утверждают: виновник всех несчастий — сам Джонни, который разбазаривал денежки направо и налево, не слушая их советов. А когда менеджеры просили Джонни поумерить аппетиты, он просто нецензурно посылал их.

Экс-консультанты приложили к иску документы, в которых подробно рассказали об экстраординарных тратах актера. И поведали, что жизнь на широкую ногу обходится Джонни в 2 миллиона долларов в месяц.

— На неоднократные просьбы обращаться со своими деньгами бережно и не транжирить их попусту мистер Депп отвечал нецензурной бранью, требуя, чтобы мы как-то уладили все это, — сообщили финансисты в исковых документах.- Только мистер Депп, и никто больше, несет ответственность за плачевную ситуацию с его финансами. Он отказывался менять свой образ жизни и не хотел жить по средствам.

Слева, с ногой красотки на плече — Джонни депп, спиной к камере — Мэрлин Мэнсон. Фото: кадр видео.

По словам финансистов, только на вино Джонни тратил 30 тысяч долларов в месяц. Еще 200 тысяч актер ежемесячно пускал на перелеты частным самолетом, 150 тысяч — на круглосуточную охрану, 300 тысяч — на зарплату своему штату в 40 человек.

Кроме регулярных ежемесячных расходов Депп много тратил на экстравагантные приобретения. 75 миллионов долларов за последние годы он отдал за недвижимость — актер купил 14 особняков в разных странах мира, в том числе остров в Карибском море за 3 миллиона долларов, который он приобрел для своей жены Эмбер Херд. Еще 18 миллионов долларов Депп заплатил за новую яхту. В списке трат Джонни значатся совсем уж экзотические расходы: например, он заплатил 3 миллиона долларов за то, чтобы развеять прах американского писателя Хантера Томпсона, выстрелив им из пушки над Большим Каньоном.

Неизвестно, получил ли Джонни повышенный гонорар за постельные сцены. Фото: кадр видео.

Меняться Джонни, похоже, не собирается. Даже если актер и научится экономить, любовь к выпивке никуда не денется. На недавнюю премьеру своего нового фильма «Убийство в Восточном экспрессе» в Лондоне Депп пришел пьяным. Артист еле стоял на ногах — так, что телохранителям пришлось уводить его с красной дорожки под локотки.

Новое видео эпатажного рокера на композицию «Kill4Me» появилось на YouTube-канале музыканта. Фото: кадр видео.