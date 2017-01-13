Новый друг Дженнифер Лопес подарил ей ожерелье за 100 тысяч долларов

Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 10:45

Новый друг Дженнифер Лопес подарил ей ожерелье за 100 тысяч долларов

Новый друг Дженнифер Лопес подарил ей ожерелье за 100 тысяч долларов

У певицы, похоже, серьезные отношения с музыкантом на 17 лет моложе ее

В инстаграме Дрейка появилась фотография: они с Лопес, нежно обнявшись, сидят на диване

Не так давно стало известно, что у 47-летней певицы и актрисы Дженнифер Лопес роман с 30-летним рэппером Дрейком. Как сообщал журнал People, ради него она отменила запланированное новогоднее выступление — предпочла провести время на вечеринке у бойфренда. А незадолго до того в инстаграме Дрейка появилась фотография: они с Лопес, нежно обнявшись, сидят на диване…

И вот тот же журнал пишет, что на Новый год Дрейк подарил подруге ожерелье Tiffany Victoria. С виду скромное, но очень дорогое: оно стоит 100 000 долларов. В нем множество маленьких бриллиантов разной огранки на общую сумму в 15 каратов. Фото в этом ожерелье (и в роскошной меховой накидке) Дженнифер уже разместила у себя в инстаграме.

Дрейк подарил подруге ожерелье Tiffany Victoria

Но больше об отношениях Дрейка и Лопес не известно ничего. Знакомые пары могут только констатировать, что они выглядят счастливыми. А к чему эти отношения приведут — неведомо.

Напомним, предыдущие романтические отношения Лопес, с танцовщиком Каспером Смартом (он на 18 лет моложе ее) длились восемь лет, а в прошлом году официально было объявлено об их разрыве.

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Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 10:45
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