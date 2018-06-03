Ну чем не Афродита: 60-летняя Елена Кондулайнен снялась топлесс на пляже

Актриса сделала эротическую фотосессию во время отдыха в Греции [фото]

Елена Кондулайнен на острове Крит вдохновилась мифами Древней Греции. Фото: СОЦСЕТИ.

Елена Кондулайнен отправилась в отпуск в солнечную Грецию: актриса поселилась на одном из курортов острова Крит. Блондинка, гордо носящая звание первого секс-символа советского кино, и сегодня в прекрасной форме. 9 апреля Елена отметила 60-летний юбилей, но душой и телом она по-прежнему молода – что актриса с легкостью доказала, устроив эротическую фотосессию на пляже.

Прекрасная земля Эллады и мифы Древней Греции вдохновили Кондулайнен на необычную съемку: Елена сфотографировалась в образе Афродиты. Сначала актриса позировала у моря в золотистом купальнике. Затем – практически обнаженной. Из одежды на звезде экрана были только крошечные золотистые трусики, заставляющие позеленеть от зависти даже известную любительницу шпагатов в стрингах Анастасию Волочкову.

Елена Кондулайнен снялась топлесс в образе Афродиты. Фото: СОЦСЕТИ.

На снимках Елена позирует у линии прибоя, полностью повторяя позу Афродиты на известной картине Боттичелли. Кадрами из мифологической фотосессии Кондулайнен поделилась в соцсетях.

— Прилетела на остров Крит, чтобы создать красивую картинку. Афродита. – прокомментировала актриса свои отпускные снимки.

Елена позирует у линии прибоя, полностью повторяя позу Афродиты на известной картине Боттичелли. Фото: СОЦСЕТИ.

Одной фотосессией дело не ограничилось: на Крите Елена Кондулайнен решила снять видеоклип на свою новую песню «Я молода и красива». Актриса в легкой черной тунике, под которой легко угадывается все тот же золотистый купальник, станцевала восточный танец на пляже. Каким в конечном итоге будет ее клип, Елена пока не рассказывает и только делится в соцсетях коротенькими роликами с рабочими моментами съемок.

Море пока прохладное, но артистка смело позирует на греческом пляже, стоя в воде. Фото: СОЦСЕТИ.

За свою кинокарьеру Кондулайнен снялась во многих фильмах, один из которых — «Сто дней до приказа» — запомнился зрителям откровенной сценой: актриса предстала на экране полностью обнаженной. В 1990 году, когда картина вышла в прокат, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. С тех пор Елена носит титул звезды эротического жанра, который она то и дело подтверждает.

В свои 60 лет Елена — в отличной форме. Фото: СОЦСЕТИ.

Актриса уже много лет служит в «Театре Луны». В спектакле «Казанова» она играет роль императрицы Екатерины Великой. Елена была замужем четыре раза, но сейчас ее сердце свободно. Как признается артистка, она до сих пор ловит на себе взгляды заинтересованных мужчин, но никто из них пока так и не составил ее счастье.

На Крите Кондулайнен решила снять видеоклип на свою новую песню «Я молода и красива». На фото — рабочий момент съемок. Фото: кадр видео.

— Я наоборот, все молодею и молодею. За границей со мной молодые люди знакомятся, да и здесь тоже — они меня как актрису не знают, они же все в Интернете, — призналась недавно Елена «Комсомолке».

При этом Кондулайнен – уже бабушка, счастливо воспитывающая внуков. У Елены двое сыновей, Александр и Михаил.

Елена признается, что до сих пор кружит головы мужчинам — даже молодым.