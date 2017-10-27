«Нужен пиарщик — звони Поклонской». Дмитрия Маликова разочаровал фильм «Матильда»

Народный артист России похвастал походом на самый обсуждаемый фильм года

Дмитрий Маликов готовит премьеру своего нового клипа.

Известный певец старается быть в курсе происходящего не только в собственном цехе, но и в киноиндустрии. Впрочем, найти человека, кто за последние полгода хоть раз не слышал словосочетание «Матильда» и Поклонская»? Дмитрий Маликов как и многие, решил поддаться соблазну и сходил на самую ожидаемую кинопремьеру года, а также на другую, менее скандальную «Аритмию». Работы Алексея Учителя и Бориса Хлебникова народный артист России оценил весьма сдержанно, буквально в трех словах. Также передал своеобразный привет экс-генпрокурору Крыма, ныне депутату Госдумы РФ Наталье Поклонской. 47-летний певец сделал это в соцсетях. А заодно продемонстрировал себя очень помолодевшего.

Сходил на Матильду и Аритмию. Не в восторге. А у нас завтра свое кино.

Премьера клипа. Тоже наверное не фонтан. Но надо позвонить Поклонской, она распиарит как надо, — написал Маликов в Инстаграм.

А в Твиттере тему потенциального общения с депутатом развил:

— Завтра премьера клипа. Срочно нужен пиарщик. Думаю позвонить Поклонской. Она сейчас номер один в этом вопросе! — пишет музыкант.

Дмитрий Маликов уже не в первый раз шутит на злобу дня. Бывало, и по Ольге Бузовой проходился, и по Юрию Лозе.