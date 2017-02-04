Нюша отказалась от участия в «Евровидении»

Александр
Автор: Александр Февраль 4, 2017 21:45

Нюша отказалась от участия в «Евровидении»

Нюша отказалась от участия в «Евровидении»

Певица раскрыла причину, которая не даст ей принять участие в конкурсе

Нюша не поедет на Евровидение. ФОТО ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Страсти вокруг имени российского артиста, который в этом году будет представлять нашу страну на Евровидении в Киеве, не то, что не утихают — разгораются с каждым днем все сильнее. Не смотря на то, что дедлайн у Первого канала через месяц, все пытаются как можно раньше понять и вычислить, кто отправится на Украину с почетной миссией в такой сложный для обоих стран момент. После того, как Лазарева в прошлом году засудили по политическим причинам члены жюри стран-участниц, в этот раз должен ехать человек с железными нервами и по минимуму вызывающий претензии. Идеальной, в принципе, кандидатурой был (и является) Александр Панайотов, родом из Запорожья (а это уже лояльность аудитории), с прекрасным голосом и харизмой.

Но несколько дней назад мы узнали имена остальных артистов, чьи кандидатуры рассматриваются для участия в Евровидении в мае. Это «Сопрано Турецкого», Елена Темникова, певица Нюша и Дарья Антонюк. В первую очередь, мы решили пообщаться с Нюшей и узнать, сможет ли она совмещать работу наставником в детском «Голосе» и участвовать в конкурсе, к которому надо зверски готовиться? К нашему удивлению, певица отказалась от Евровидения. И получается, что ради детей.

— Сейчас в моей творческой жизни очень непростой период. Помимо того, что я записываю свой третий сольный альбом, который будет состоять из двух пластинок, я стала наставницей шоу «Голос. Дети». Я уже собрала свою команду и нам предстоит большая работа. К сожалению, просто не располагаю временем и не представляю, как подготовить серьёзный номер. Потому что Евровидение — это очень масштабный конкурс. Мне нужно написать песню, и сделать запоминающееся выступление. К сожалению, в связи со всеми событиями, я физически не успеваю.

— Как вам вообще кресло наставника?

— Я обожаю детей. И хорошо представляю, как они нервничают на проекте. Я сама начала петь в пятилетнем возрасте, а в 8 лет написала первую песню «Night». Поэтому буду максимально их поддерживать и объяснять, что наш конкурс — это лишь первый шаг, и у них ещё все будет впереди. Я постараюсь стать им другом, которого они не будут бояться и с которым пойдут вперед.

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Александр
Автор: Александр Февраль 4, 2017 21:45
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