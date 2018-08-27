О Боже, 30 лет разницы! Бывший муж Моники Беллуччи женился на молодой любовнице

mavit
Автор: mavit Август 27, 2018 23:45

О Боже, 30 лет разницы! Бывший муж Моники Беллуччи женился на молодой любовнице

Ох, не зря пара недавно завела разговор о детях

 

О Боже, 30 лет разницы! Бывший муж Моники Беллуччи женился на молодой любовнице

Когда состоится сама свадьба, было непонятно до последнего

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После того, как 4 года назад Венсан Кассель развелся с Моникой Беллуччи никто не верил, что он когда жениться снова. Потому что после самой красивой женщины в мире трудно найти еще красивее, во-вторых, французский актер тот еще дамский угодник. А зачем срывать один цветок, если можно купить целый букет?! Однако, зарекался Венсан зря, через 1,5 года он познакомился на Ибице с 18-летней красавицей-моделью Тиной Кунаки и она закрыла весь белый свет. Оказалось, и одной розы достаточно, чтобы долго быть счастливым.

С того курортного знакомства Венсан и Тина не расставались, объехали вместе полмира, а три месяца назад он сделал ей предложение руки и сердца. Когда состоится сама свадьба, было непонятно до последнего.

О Боже, 30 лет разницы! Бывший муж Моники Беллуччи женился на молодой любовнице

Скорей всего, молодожены путали следы папарацци. Но сегодня бывший супруг Беллуччи опубликовал фото со своей избранницей лаконично подписал его: «Да». Как сообщают западные СМИ, пара тайно поженилась в французском городе Бидарт, однако никакие другие детали торжества пока не разглашаются.

Надо отметить, что разница в возрасте у пары 30 лет. Но, кажется, это никого не смущает. Более того, молодожены в ближайшее время планируют детей.

Бывший муж Моники Беллуччи и Тина Кунаки признались, что готовы стать родителями

«Мы решили пожениться перед тем, как расширить нашу семью. Отцовство — это самое невероятное состояние на планете, которое возможно испытать», — заявил Венсан Кассель.

А вот возлюбленная актера призналась, что для нее предложение о замужестве стало неожиданностью.

«Когда он задал мне вопрос о том, хочу ли я стать его женой, я была застигнута врасплох. Я даже не сразу ответила, так как не ожидала этого», — призналась Тина. К слову, в этом же интервью Венсан честно признался, что когда познакомился с Кунаки на Ибице ничего не знал о ее юном возрасте. Девушке тогда было всего 18лет. (подробности)

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mavit
Автор: mavit Август 27, 2018 23:45
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