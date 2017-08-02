О процессе похудения

Многие люди ради похудения готовы на любые жертвы, поскольку это их главная цель в жизни. Они неделями сидят на диетах, принимают сомнительные пилюли, изнуряют свое тело непосильными тренировками.

Это неправильное поведение приводит к срывам. После голодных экспериментов человек становится еще толще, психика нарушается, а здоровье медленно уходит.

В процессе похудения не нужно также забывать о восполнении организма жизневажными витаминами и другими элементами. Витамины в их природном виде находятся в маленьких объемах в органических продуктах питания. Мы таким образом должны восполнять свою норму питательных веществ из продуктов или же на помощь придет оздоровительная продукция.

Витамины принимают важное участие в биохимических процессах нашего организма.

Что для процесса потери веса нужный момент, так как при их нехватке обменные процессы в организме очень замедляются.

Вывод — для людей, которые хотят избавиться от лишнего веса в обязательном порядке необходимы витамины.

На сегодняшний день человечество знает 13 витаминов (9 водо- и 4 жирорастворимых) и 10 витаминообразных веществ.

Без их участия худеть будет получаться очень медленно, а так же может ухудшиться здоровье (кожа, волосы, ногти и др.).

Совсем не обязательно добиваться результатов любыми средствами. Необходимо отыскать правильный путь, который ведет к заветной цели. Этот путь обязательно должен быть приятным и удобным.

Иногда человек принимает твердое решение начать бегать по утрам, не есть вредных продуктов и не ужинать. Далее он начинает осуществлять этот план. Промучившись два или три дня, худеющий человек с облегчением бросает эту неудачную затею. Почему такое происходит?

Дело в том, что худеющий не позаботился о собственном удовольствии. Он самолично посадил себя в тюрьму, где не было сладких продуктов, ужина и приходилось каждый день бегать.

Похудение только тогда эффективное, когда оно приносит удовольствие. В этом случае результат достигается сам собой.

В реальной жизни люди поступают в точности наоборот. Они заставляют себя выполнять неприятные действия. При этом сила воли неимоверно напрягается. В результате похудеть не удается, так как человек не способен долгое время насиловать себя.

Если человек решил похудеть, то ему надо выбрать приятные для него средства для достижения поставленной цели. Не следует напрягать силу воли.

Переедание становится ответной реакцией организма, которое говорит о неправильном пути, выбранным худеющим человеком.

В процессе похудения надо быть похожим на детей. Дети делают только то, что им нравится. Они наслаждаются самим процессом, они играют. А любая игра считается процессом, во время которого не приходится скучать. В игре каждое действие неповторимо, интересно и такое действие приводит к решению. Если человек решил похудеть, то не стоит ставить цель, писать план и пытаться ему следовать. Надо пробовать получать удовольствие от похудения.

Принимайте здоровую пищу, не переедайте, употребляйте суточную норму воды, поддерживайте свой организм необходимыми минералами и витаминами, ведите физически активный образ жизни и наслаждайтесь окружающим миром.

Источник http://fohow4life.com