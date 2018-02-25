О теле и душе: самые скандальные фильмы Берлинале-2018

Наш кинообозреватель Стас Тыркин рассказывает о картинах фестиваля

Кадр из фильма «Моего брата зовут Роберт, и он идиот».

Брат и сестра два дня подряд лежат в траве в окружении муравьев и кузнечиков, любуясь закатами и рассветами, купаясь в реке, совершая набеги за пивом на ближайшую автозаправочную станцию и бесконечно обсуждая разнообразные философские категории — главным образом, категорию времени (как сообщается, в основе времени — надежда), поскольку у сестры в понедельник экзамен по философии, а брат свои экзамены успешно провалил.

Между братом и сестрой ощущается явное эротическое напряжение: она ревнует его к подружке и объявляет, что перед экзаменом обязана кого-нибудь соблазнить. Следует «флирт» в туалете с посетителем заправки, а потом и хардкор с ее работником. Но все это лишь подстегнет неизбежное, которое наступит, как и бессмысленные и беспощадные кровавые разборки на автозаправке — и это наименее интересное в фильме Филиппа Гренинга под прекрасным названием «Моего брата зовут Роберт, и он идиот». Самое интересное — в том, насколько важная роль отведена режиссеру кузнечику, которого сначала заставляют слушать шансон Сержа Гензбура, а потом пускают в путешествие по реке в коробке из-под сигарет. Едва ли когда-либо насекомому отводилась столь важная роль в игровом фильме. Нет, нельзя сказать, что режиссер уподобляет своих юных героев насекомым — ведь насекомым неведом Хайдеггер. Да и Серж Гензбур тоже.

Кадр из фмльма «Не прикасайся ко мне»

Мы же не будем уподоблять Гренинга Терренсу Малика, без чьего влияния не обошлось, но все же Гренинг в своем не лучшем, хотя и все равно любопытном опусе, скорее разбирается со своими, немецкими живописью, философией и литературой. И там есть над чем думать и разбираться, конечно.

С чем разбирается румынка Адина Пинтилие в вещи под названием «Не прикасайся ко мне» менее ясно. Неясно не только, где именно происходит ее действо, не очень понятно, кто ее героиня — помимо того, что это 50-летняя женщина с мужественными складками у рта, обширной грудью и столь же обширными сексуальными комплексами. В первых же кадрах она оплачивает секс-услуги молодому самцу — за возможность угрюмо следить за тем, как он мастурбирует. Но это еще цветочки. Комплексы, порожденные харассментом отца (он, конечно, неизлечимо болен, и ближе к концу героиня отключит его от аппарата искусственного дыхания), столь глубоки, что влекут эту бесцветную женщину к довольно рвотным контактам с пожилым трансвеститом, а потом и к посещению психологических и сексологических сеансов для людей с различными природными деформациями и сильными отклонениями от нормы (впрочем, «что есть норма?» — задает вопрос один из них, сообщающий, что, хотя у него нет рук и ног, пенис у него вполне нормальный, что тут же и демонстрирует). Лишь в финале героиня сможет принять себя, и сорвав, наконец, все одежды огласить пространство животным криком.