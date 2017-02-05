Обзор пиццерии Милано
Уважаемые жители и гости Оренбурга!
Пиццерия «Милано» — лучшее заведение, где можно вкусно пообедать, хорошо отдохнуть и приятно провести время. Перейдя по ссылке http://pizzeriamilano.ru/ можно узнать более подробно о пиццерии Милано.
Внимательный, добрый и приветливый коллектив «Милано» приглашает вас для знакомства с лучшими традициями японской кухни.
К услугам посетителей меню из ежедневно обновляемого перечня традиционных и фирменных блюд:
- Пицца (повара пиццерии «Милано» знают более 90 рецептов этого вкусного продукта);
- Роллы (как и прочие блюда, роллы можно заказать с доставкой на дом);
- Суши (здоровая, полезная, насыщенная важными витаминами и минералами пища);
- Традиционные блюда японской кухни с неповторимым, незабываемым вкусом (многие гости, попробовав пищу, сразу не понимают, какие продукты входят в ее состав, при этом все единогласно отмечают ее превосходные вкусовые качества);
- Салаты (вы нигде больше не попробуете таких уникальные салаты, ведь наши повара держат рецепты этих изумительных блюд втайне даже от нас);
- Горячие блюда (благодаря фирменным рецептам и таланту опытных поваров к нам ежедневно заходят несколько десятков посетителей, к сердцам которых нам удалось «проложить путь» посредством яркого, запоминающего вкуса, и это здорово!);
- Напитки Богов (только так можно назвать вкусные, полезные и обладающие удивительным запахом, напитки, приготовленные талантливыми мастерами для каждого из вас).
Если вы заняты решением важных вопросов, или планируете отдых в кругу семьи, закажите продукты с доставкой на дом, и наши курьеры оперативно и с большим удовольствием выполнят ваше поручение. При стоимости заказа свыше 600 рублей можете не беспокоиться об оплате услуг за доставку – это подарок от нашего руководства.
Ваш заказ найдет вас повсюду, где бы вы ни были: на работе, дома, на вечеринке или в спортивном клубе. Главное – это держаться «на высоте», а с профессиональными традициями «Милано» это вполне доступно.
Наши преимущества очевидны:
- Высокая культура обслуживания;
- Многообразный ассортимент высококачественных продуктов и вкусных блюд;
- Разнообразный спектр предлагаемых услуг;
- Оперативность исполнения всех заказов.
Мы ждем именно вас!
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