Обзор пиццерии Милано

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 5, 2017 03:05

Обзор пиццерии Милано

Уважаемые жители и гости Оренбурга!

Пиццерия «Милано» — лучшее заведение, где можно вкусно пообедать, хорошо отдохнуть и приятно провести время. Перейдя по ссылке http://pizzeriamilano.ru/ можно узнать более подробно о пиццерии Милано.

Внимательный, добрый и приветливый коллектив «Милано» приглашает вас для знакомства с лучшими традициями японской кухни.

К услугам посетителей меню из ежедневно обновляемого перечня традиционных и фирменных блюд:

  • Пицца (повара пиццерии «Милано» знают более 90 рецептов этого вкусного продукта);
  • Роллы (как и прочие блюда, роллы можно заказать с доставкой на дом);
  • Суши (здоровая, полезная, насыщенная важными витаминами и минералами пища);
  • Традиционные блюда японской кухни с неповторимым, незабываемым вкусом (многие гости, попробовав пищу, сразу не понимают, какие продукты входят в ее состав, при этом все единогласно отмечают ее превосходные вкусовые качества);
  • Салаты (вы нигде больше не попробуете таких уникальные салаты, ведь наши повара держат рецепты этих изумительных блюд втайне даже от нас);
  • Горячие блюда (благодаря фирменным рецептам и таланту опытных поваров к нам ежедневно заходят несколько десятков посетителей, к сердцам которых нам удалось «проложить путь» посредством яркого, запоминающего вкуса, и это здорово!);
  • Напитки Богов (только так можно назвать вкусные, полезные и обладающие удивительным запахом, напитки, приготовленные талантливыми мастерами для каждого из вас).

Если вы заняты решением важных вопросов, или планируете отдых в кругу семьи, закажите продукты с доставкой на дом, и наши курьеры оперативно и с большим удовольствием выполнят ваше поручение. При стоимости заказа свыше 600 рублей можете не беспокоиться об оплате услуг за доставку – это подарок от нашего руководства.

Ваш заказ найдет вас повсюду, где бы вы ни были: на работе, дома, на вечеринке или в спортивном клубе. Главное – это держаться «на высоте», а с профессиональными традициями «Милано» это вполне доступно.

Наши преимущества очевидны:

  • Высокая культура обслуживания;
  • Многообразный ассортимент высококачественных продуктов и вкусных блюд;
  • Разнообразный спектр предлагаемых услуг;
  • Оперативность исполнения всех заказов.

Мы ждем именно вас!

Читайте также

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 5, 2017 03:05
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии