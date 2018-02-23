«Одно лицо»: старшая дочь Мила Йовович растет её копией

Фотографию с наследницей актриса сопроводила русской пословицей: «Яблоко от яблони недалеко падает»

Актриса Мила Йовович с дочкой Эвой Габо.

«Дочери изменила мою жизнь полностью. Я научилась — наконец-то, хвала Богу! — ценить вещи, которые и впрямь того стоят. Доченька моя ненаглядная помогла мне притормозить и позволить себе наслаждаться плодами того, чего я уже давно достигла в своей карьере», — как-то призналась Мила в интервью.

40-летняя актриса поздно стала матерью, и теперь как будто наверстывает упущенное. С двумя дочками – Эвер и Дэшиел Эдан, несмотря на плотный график съемок и гастролей, она старается проводить все свободное время. А вот снимками с дочками делится редко. Быть может опасаются лишних пересудов. Но на днях все же опубликовала фото со старшей наследницей, 10-летней Эвой Габо. Снимок Мила сопроводила русской пословицей: «Яблоко от яблони недалеко падает». На фото мама и дочь запечатлены в одном из кафе Лос-Анджелеса. Мила призналась, что все выходные провела с дочерью, наслаждаясь общением с ней.

Поклонники не могли не заметить, что с возрастом девочка все больше похожа на свою звездную маму. «Вы просто одно лицо», «Дочь растет настоящей красавицей», «Ну надо же как вы похожи?!», — написали подписчики аккаунта звезды в комментариях.

Кстати, как-то звезда «Пятого элемента» призналась, что категорично не хочет того, чтобы Эвер становилась моделью или актрисой: «Моя дочка не пойдет по моим стопам! Я доставила маме в свое время, будучи подростком, кучу проблем и неприятностей, о чем очень жалею. С детства я много работала, зарабатывала деньги, и это давало мне, как я полагала, особую власть. Если мама, к примеру, просила убрать меня свою комнату, я бунтовала — с какой стати я должна что-то делать после рабочего дня? Почему я вообще должна ее слушать?».

Йовович рассказала, что воспитывать дочку ей помогает не только муж — режиссер Пол Андерсон, — но и «большой штат родственников»: «Когда Эвер ходит в подготовительную школу, я ее отвожу туда утром, а потом убегаю в свою студию — заниматься музыкой. Вечером укладываю дочку спать и снова ухожу в студию. Благо муж всегда работает допоздна, вернее, до утра — раньше трех не ложится спать. Поэтому может присмотреть за Эвер. Моя мама, его мама и сестра часто у нас живут…».