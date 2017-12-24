Оформление инвалидности: рекомендации

Людям, которые перенесли сложное заболевание или получили серьезные травмы необходимо оформлять инвалидность. При этом – дело это не всегда приятное. Тем не менее, невзирая на сложности, инвалидность оформлять надо – лишняя сумма денег никому не повредит, а кому-то очень даже окажется нужной.

Например, инвалидность при заболеваниях сердца позволит человеку получать дополнительные средства, и, тем самым, можно будет найти работу, где не потребуется прикладывать чрезмерные усилия, которые могут навредить здоровью.

Пренебрегать оформление инвалидности никогда не стоит. Получить инвалидность можно исключительно после врачебного осмотра. Лечащий врач, осмотрев пациента, должен оформить все требуемые для этого документы. Врач оформит посыльный лист, в него он впишет все, что касается вашего здоровья, в том числе, результаты различных анализов. Кроме этого врач должен прописать и средства для реабилитации, а также и другие мероприятия. Посыльный лист направляется в Медико-социальное экспертное бюро по месту вашего жительства, и он является рекомендательным документом для рассмотрения в МСЭ. В МСЭ проведут диагностику вашего здоровья, определив ваши физические и социальные возможности. По результату диагностики вам должны оформить персональную реабилитационную программу.

Следующим этапом при оформлении инвалидности будет прохождение специальной комиссии. Такого рода комиссия может провести экспертизу на дому у пациента. Представитель комиссии должен вас осмотреть и произвести диагноз, по результатам которого принимается решение о том, какую группу инвалидности вам присваивать.

Так, например, если у вас травма, вам могут дать первую группу инвалидности сроком на один год. В таком случае ИПР будет оформлена тоже на один год, а после должен сформировать очередной посыльный лист. После этого комиссия присвоит бессрочную первую группу. В результате выздоровления после травмы, надо снова обратиться к врачу, чтобы тот назначил новую комиссию о понижении или вообще о снятии инвалидности.

Получив справку об инвалидности, необходимо побеспокоиться об оформлении пенсии и возможных льгот.