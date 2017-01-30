Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз

Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 08:45

Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз

Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз

Актриса подарила дочку своему мужу, продюсеру Арчилу Геловани [фото]

Оксана родила дочку супругу Арчилу Геловани.

Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз: актриса родила дочку. В семье 29-летней звезды фильма «Стиляги» и 41-летнего продюсера Арчила Геловани уже подрастают двое сыновей, и вот теперь Оксана подарила им сестренку. О счастливом событии она рассказала в Инстаграме: молодая мама опубликовала красивый фотоколлаж из цветов и розового шарика с надписью: «Это девочка!» Пока неизвестно, как супруги решили назвать дочку.

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Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз

Акиньшина и Геловани поженились в 2012 году. Тогда же, четыре года назад, Оксана родила супругу сына Костю. А от первого брака с бизнесменом Дмитрием Литвиновым у артистки растет семилетний Филипп. Выйдя замуж за Геловани, актриса отказалась от светской жизни и перестала посещать вечеринки, которые она раньше так любила. Оксана стала примерной домохозяйкой и любящей матерью, посвящая все свое свободное время детям.

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Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз

Напомним, в юности Акиньшина встречалась с актёром Алексеем Чадовым. Потом у нее был бурный роман с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Эти отношения продолжались до 2007 года, когда Оксана познакомилась со своим первым мужем — Дмитрием Литвиновым, гендиректором пиар-компании «Планета-Информ».

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Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 08:45
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