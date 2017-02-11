Олег Басилашвили: «Когда дочки были маленькие, после спектакля я до двух ночи стирал и гладил пеленки»

Петербургский артист рассказал «Комсомолке», как он воспитывали своих детей

Семья Басилашвили может стать примером. Фото: семейный архив

Скоро молодежь будет отмечать День всех влюбленных. После романтических отношений наступает период, когда юноши и девушки уже задумываются о браке. А какая семья без детей? Gеленки-распашонки, бессонные ночи… И это серьезное испытание, особенно для мужчин. Чтобы прожить дружно вместе всю жизнь и отметить золотую свадьбу, вырастить хороших детей и внуков, не помешает опыт людей, которым это уже удалось. Олег Басилашвили прожил со своей супругой больше полувека, у него двое прекрасных успешных дочерей. Незадолго до этого дня Олег Валерьянович рассказал «Комсомолке» о том, как он помогал жене растить детей.

«РАЗГОВАРИВАЛ С ДЕТЬМИ КАК С РАВНЫМИ»

— Олег Валерьянович, вам было принципиально – мальчик родится или девочка?

— У меня две дочки, и это очень хорошо! А внуки – одна девочка и мальчик, и это тоже хорошо! Все любимые и хорошие ребята!

— Когда первая дочка появилась…

— На меня свалилась гигантская ответственность. Я был кормящим отцом. Бегал за молоком, гулял с коляской в садике. Конечно, главная в воспитании была мама, но и я тоже принимал участие. Стирал, тогда же не было подгузников в нашей счастливой советской жизни. Не было ни детского питания, ни детских распашонок — ничего не было. Поэтому приходилось стирать эти пеленки каждый вечер, правда, в стиральной машине, которую я успел купить. Потом сушить их, потом проглаживать… Я приходил домой после спектакля в одиннадцать, и до двух-трех часов ночи я этим занимался. Каждый день. Жену свою освобождал от этой работы.

— Какой вы молодец! Часто мужчины говорят жене: сидишь дома, ничего не делаешь и не успеваешь. А вы помогали.

— А что поделать? (смеется). И когда вторая дочка родилась, так же поступал. Никакого раздражения.

«ТОЛЬКО МИРНЫМ ПУТЕМ»

— Приходилось дочек ругать за что-нибудь?

— Вспоминаю один случай. Моя старшая девочка, когда была уже школьницей, пожаловалась мне утром на то, что не может идти в школу, потому что у нее болит животик. Я говорю: ну тогда оставайся дома, не ходи в школу. А младшая сидела на своем высоком стульчике и завтракала. Старшая, у которой безумно болел животик, пришла тоже за стол и за обе щеки стала наяривать кашу, бутерброды и все, что было. Я спросил: «У тебя живот прошел?» — «Да, прошел». – «Ну, тогда иди в школу». – «Как?!» — А вот так, иди и все. И не надо мне говорить, что живот болит — просто ты не хочешь идти. И я ее заставил идти в школу, на что младшая, ударив ладонью по столу, сказала: «Папа очень плохой человек».

— Вы только мирным путем…

— А чего там кричать. Я с ними разговаривал как с равными. Не из каких-то педагогических устремлений, просто так получалось, и все. А как иначе-то? Только так и можно. Видимо, и меня так же воспитывали. Не помню, чтобы я в углу стоял.

— Много шалили?

— Как все дети. Пошаливали. Как-то под Новый год младшая дочь с четвертого этажа в Ленинграде на Днепровском переулке, где мы жили, стала выкидывать из окна старые игрушки. А я ей до этого рассказал, что в Италии такой обычай – перед Новым годом прощаются со старым вещами и выбрасывают их в окно. Ко мне пришли возмущенные прохожие: «Что вы делаете? Вы бросаете в нас какими-то вещами!» Выяснилось, что так младшая дочь прощалась со Старым годом. Тут только можно объяснить, что так не надо делать, что ж ту ругать.

— То есть они росли послушными, не обманывали папу-маму.

— Не-ет, они очень хорошие!

ОТКРОВЕННО

«ЛЮБОВЬ ПЕРЕСИЛИВАЕТ ВСЕ»

— Олег Валерьянович, сейчас многие не хотят детей…

— Я вижу, насколько велик материнский инстинкт у женщин. И я, честно говоря, не очень понимаю, как это можно женщинам не хотеть детей. Если очень трудная жизнь, я могу понять, что она боится за их будущее. А так, по-моему, материнский инстинкт, любовь пересиливает все.

— Часто не детей успешные женщины.

— Успешным женщинам Лев Толстой посвятил роман, где одна из главных героинь, Наташа Ростова, сначала решает вместе с Болконским мировые проблемы, а кончается тем, что у нее ребенок от Пьера Безухова, и его попка у нее на ладони помещается. Мысль Толстого: для этого она и была рождена.