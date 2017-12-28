В студии «Одноклассников» певец поделился своими наблюдениями о социальных сетях, концертах и творческом процессе

Фото: пресс-служба ОК

Народный артист России, певец, композитор и продюсер Олег Газманов принял участие в онлайн-шоу «ОК на связи!», в котором ответил на вопросы пользователей социальной сети «Одноклассники».

В частности, артист поделился наблюдениями о том, какие посты в социальных сетях пользуются наибольшей популярностью. Газманов заметил, что красивые фотографии и лирика, как правило, не вызывают такого ажиотажа, как самые простые селфи.

«Вот когда я выкладываю, как я в снегу в трусах отжимаюсь, вот там да. Есть некоторые абсолютно непостижимые моменты. Например, когда я сделал селфи и что-то там написал, миллионы лайков пошли. Хотя там даже качество фотографии не очень. Это какую-то струну надо задеть. Я пока не понимаю, как это работает, но мне нравятся социальные сети, потому что это обратная связь. Я ее не могу получить на концерте, разговаривать со всеми», — добавил певец.

Продолжая говорить о концертной деятельности, артист рассказал о разработанной им концепции «народного шоу».

«Народ всё равно поет на моих концертах. Не все попадают в ноты и так далее, но народ хочет петь. Поэтому я решил такое сделать. Я написал во всех своих соцсетях: кто хочет и умеет петь, присылайте мне такие видосики короткие, я это посмотрю, и, если кто-то действительно умеет петь, вы сможете выйти на сцену и спеть…В Красноярске даже симфонический оркестр на это подписался. А в нескольких городах были танцевальные коллективы, которые прекрасно себя проявили», — поделился Газманов.

Также певец отметил, что недавно у него закончился юбилейный тур, а следующий будет посвящен тому, что он уже 50 лет выступает на сцене.

Среди других творческих планов — закончить к весне новый альбом. По словам Газманова, он не торопит работу над новыми песнями и не ограничивает себя рамками какого-то определенного жанра. Более того, свои самые знаковые композиции он относит к неформатным: их редко можно услышать в ротации на радио, зато они становятся культовыми у поклонников.

Артист уточнил, что одна из новых вещей, под названием «Самая нежная», будет продолжением песни «Доча». Также в новом альбоме будет эксперимент с песней на стихи Роберта Рождественского.

«И я сочинил даже не песню, а молитву. Как он должен говорить с любимой женщиной, что сказать, чтобы сердце просто зашлось. Там такие стихи! И я даже не песню написал, я так музыкой чуть-чуть прикоснулся к этому», — признался Газманов.

Больше подробностей можно узнать в полной записи шоу.