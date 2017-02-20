Олег Тактаров: Голливуд предложил мне изобразить русского, сбившего самолет над Украиной. В такой дешевке я участвовать не буду!

Актер с негодованием отверг роль «сепаратиста», напавшего на «мирную украинскую деревню» [аудио]

Актер Олег Тактаров

В воскресенье по всем лентам пошло заявление знаменитого актера и спортсмена, которое он опубликовал на своей страничке в Фейсбуке: «У меня сейчас как никогда туго с деньгами, но уже сказал нет этому «заманчивому предложению», которе пришло из Голливуда… По сценарию Роман (герой, которого предложили сыграть Тактатрову. — прим. ред.) с дружками, русскими, конечно, уничтожил мирную украинскую деревню, а потом сбил американский военный самолет, всех убил. Один (американский спецназовец — прим. ред.) остался, и, думаю, всех нас должен замочить. Что-то подобное я уже видел.

Актер признался, что у него «как никогда туго с деньгами».

PS.: Надеюсь судьба мне пошлет другую работу, чтоб как-то помочь детям-студентам, но играть это… Лучше голодать.

Радио «КП» связалось с актером, чтобы узнать подробности этой истории.

Олег Тактаров: Я отказался играть русского, сбившего самолет над Украиной. Не хочу участвовать в такой дешевке!

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— Олег Николаевич, хотели бы узнать по поводу этого скандального предложения от Голливуда…

— А я думал, вы хотели узнать, кто победил, 5 охранников или я…

— Вы по поводу недавней информации о конфликте в ресторане Сарова? Ну, если это действительно было, то сомнений нет… Так по поводу этого предложения из Голливуда. Они действительно планируют снимать подобный фильм?

— Да. Я не буду сейчас давать информацию об этом, потому что мне в Голливуде еще сниматься. Не в таких фильмах, разумеется. Но есть правила — человеческие и профессиональные — по которым информацию о таких подробностях разглашать нельзя. Потому изменил имя героя, его, конечно, зовут не Роман. Не дал информацию по названию фильма, убрал продюсеров, режиссеров… Но своего отношения — не скрываю: в данном случае я считаю, что это обыкновенная дешевка, а не проект. Дешевая тема для Америки, чтобы заработать быстрые деньги. Когда никто не вникает в суть, время еще не ушло, то есть, никто еще не осмыслил этот конфликт, нет никакой точной информации, что же там происходит – ни Трамп это не знает, никто не знает. И вот сейчас на этом спекулируют, я считаю, это низко, подло и преступно. Поэтому я сказал «нет». Другое дело, почему-то мне все время приходят предложения такие, когда мне финансово тяжело. Вот сейчас у меня фестиваль завершился в конце лета, и мы еще никак масштаб бедствия не можем подсчитать. Все прошло идеально, без сучка и задоринки, мы завоевали все медали, какие есть, все призы по стране. Но мы, два главных организатора, пока еще в минусе. Это уже второй фестиваль, второй год такое происходит. Это нормально. Новый бизнес-проект… Но все-таки тяжеловато… И вдруг приходит утром e-mail от агента. Я обрадовался. Предложение, мол, есть, тебя утвердили, все хорошо. Я радостный. А дальше читаю, на что меня утвердили, и радость испаряется: такая была миролюбивая, красивая украинская деревушка была…

— …стерта с лица земли?

— Да. Потом герой в кавычках, которого должен был играть я, сбивает американский военный самолет. Какой, к черту, военный американский самолет над Украиной, чего они там вообще делали? Совсем дешево, совсем некрасиво. Поэтому я говорю: нет, давайте любой другой проект нормальный, человеческий, готов работать за минимальные деньги. Но только если проект интересный и это не политический заказ.

Олег Тактаров на афише фильма «Хищники» 2010 года.

— Политические заказы всегда там покупаются. Как когда-то говорили, «пипл хавает», вот они сейчас и пытаются это продать.

— Вы сейчас правильно сказали – пипл хавает. Притом не умный пипл. Умный-то народ такое не употребляет. Я же был в Америке. Сами украинцы, американцы на это адекватно уже смотрят, они понимают прекрасно, кто на этом зарабатывает – Порошенко. То есть все эти деньги, которые поступают на строительство, на оборону, на то, на сё, всё, что идет на войну, руководство страны, которое потом, может быть, через несколько лет поставят вместе с дьяволом сами украинцы в одну строчку. А сейчас Голливуд на этом хочет заработать быстренько бабла.

— Куй железо, не отходя от кассы… Олег Николаевич, на ваш взгляд, а если кому-то еще из наших артистов предложат, кто-то согласится?

— Знаете, не хочу даже думать об этом. У каждого может быть своя жизненная позиция, кому-то, может быть, деньги нужны больше, чем мне. Отвечаю только за себя. Я-то все равно прорвусь, я еще и тренер, педагог…

— …и режиссер, говорят?

— И теперь режиссер — да. У меня, кстати, сейчас на iTunes «Картина маслом» вышла. Это моя первая комедийная роль, которую мы за минимальный бюджет снимали в Америке, где русские, естественно, победители. Я играю профессора. Это абсолютная комедия. Там как раз мой герой через «не хочу» борется по-смешному с американской мафией в данном случае. Вот эти вещи можно снять. Американскую часть, где много актеров, снимал я. Там, где российская часть, есть вопросы, но американская часть, где есть большое скопление американских актеров (потому что они не хотели работать больше ни с кем, только со мной), мне пришлось режиссировать. Понятно, что это не «Джентльмены удачи». Но думаю — дальше будет лучше. Будем пробиваться.