Олег Тактаров отказался играть «русского сепаратиста» на Украине

Александр
Автор: Александр Февраль 19, 2017 18:46

Олег Тактаров отказался играть «русского сепаратиста» на Украине

Олег Тактаров отказался играть «русского сепаратиста» на Украине

Актеру поступило предложение из Голливуда, которое он отверг

Актер Олег Тактаров

Российский спортсмен и актер Олег Тактаров отказался от роли в американском фильме. В своем Фейсбуке он написал: «У меня сейчас как никогда туго с деньгами, но уже сказал нет этому «заманчивому предложению» из Голливуда».

Предложенная роль по-английски описывается так: «Male, Russian, late 40s, Roman is the leader of a group of Russian Separatists, fighting in Ukraine with cunning and brutality. After massacring a peaceful Ukrainian village, Roman and his men go after the downed US planes and the trio of Navy officers who are trying to elude them». («Роман, мужчина, русский в возрасте под 50, лидер группы русских сепаратистов, сражается на Украине, проявляя изворотливость и жестокость. Вырезав мирную украинскую деревню, Роман и его люди отправляются на поиски сбитых американских самолетов и троих офицеров НАТО, которые пытаются избежать этой встречи»).

В чуть более вольном переводе Тактарова это выглядит так: «Перевод нужен? Или понятно, что Роман с дружками, русскими, конечно, уничтожил мирную украинскую деревню, а потом сбил американский военный самолет, всех убил. Один остался, и, думаю, всех нас должен замочить. Что-то подобное я уже видел. Надеюсь, судьба мне пошлет другую работу, чтоб как-то помочь детям-студентам, но играть это… Лучше голодать».

Запись собрала почти полторы тысячи лайков и более 200 комментариев. Большинство комментариев — «Уважуха!» и «Молодец!»

Впрочем, Алексей Петрухин — давний знакомый Тактарова, продюсер и режиссер, работавший с ними на фильмах «Мужской сезон: бархатная революция» и «Вий», предложил свой вариант поведения: «Надо соглашаться, Олег! И сделать героя так, чтобы он стал любимым для зрителя и его, героя, поддержали! Продюсеры, когда смонтируют, увидят, и картину не выпустят… но зато время потянешь и их потратиться заставишь! Так что будь Героем, соглашайся!»

Напомним, 49-летний Олег Тактаров — чемпион по смешанным единоборствам, много выступавший в США и много снимавшийся как в российских, так и в американских фильмах (среди последних — «Самолет президента», «Плохие парни-2», «Полиция Майами. Отдел нравов»).

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Александр
Автор: Александр Февраль 19, 2017 18:46
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