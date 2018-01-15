Олегу Табакову стало хуже

Врачи говорят, что состояние артиста остается тяжелым с прогнозом в отрицательную сторону

Олег Табаков

На днях «Комсомолка» писала, что народного артиста СССР Олега Табакова вновь подключили к искусственной вентиляции легких. Тогда в соцсетях поклонники выразили надежду, что в скором времени любимому артисту миллиону россиян станет лучше. Однако, сегодня, 12 января врачи не обнадежили поклонников артиста. Медики заявляют, что на данный момент его состояние остается тяжелым с прогнозом в отрицательную сторону, сообщает РЕН ТВ.

Также у артиста наблюдалось пониженное артериальное давление, которое регулировали с помощью лекарств.

Напомним, Табаков был госпитализирован 27 ноября 2017 года. Информация о здоровье Олега Табакова долгое время была противоречивой. Так, сын Антон утверждал, что у актера воспаление легких, а младший наследник Павел говорил, что отец – на плановом лечении в стоматологической клинике.

Напомним, Олега Табакова госпитализировали в конце ноября. Говорили, что у артиста произошло нагноение зубных имплантов, которое спровицировало воспаление и дало осложение на легкие. Чуть позже у худрука МХТ была сделана трахеотомия — отверстие в горле, куда вставлена канюля для лучшей вентиляции легких. Сообщалось даже, что у Табакова заражение крови и «синдром глубокого оглушения». Из-за болезни Олега Павловича спектакли с его участием в МХТ им. Чехова пришлось отменить.

Тяжелейший воспалительный процесс у Табакова просмотрели в элитной частной клинике

Достоверно, что Олег Павлович по-прежнему в больнице, и о выписке речи не идет. По словам его родных, он в сознании, всех узнает, шутит, хорохорится, старается показать, что по-прежнему боевой. То есть ведет себя как обычно. Но организм ослаб и от общения он быстро устает. Поэтому врачи решили строго ограничить круг посетителей. Постоянно ездит к нему только жена Марина Зудина, которая целый день проводит рядом – ей легче видеть мужа своими глазами, чем читать о его состоянии в Интернете.

Из-за постельного режима, который продолжается больше месяца, у него перепутался день с ночью. Чтобы Табаков мог отдыхать, врачи дают седативные препараты. И так называемая «искусственная кома» — результат действия этих самых лекарств, после которых Олег Павлович хотя бы нормально выспался. Даже захотел побыть на свежем воздухе. Но для этого нужна верхняя одежда, а ее неудобно надевать, когда человек увешан трубочками для внутривенных вливаний. (подробности)