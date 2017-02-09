Ольга Бузова носит на руке полтора миллиона рублей

Александр
Автор: Александр Февраль 9, 2017 07:45

Ольга Бузова носит на руке полтора миллиона рублей

Ольга Бузова носит на руке полтора миллиона рублей

Судя по всему, дорогие украшения подарены ведущей поклонником

Светские сплетники заметили, как перед командой «Мотор» Ольге помогли снять с запястья дорогие украшения Cartier.

После развода с футболистом Димитрием Тарасовым, кого только не записывали в новые бойфренды Ольги Бузовой. Ведущую «Дома-2» даже подозревали в романе с Дмитрием Нагиевым.

Однако, кто недавно подарил Ольге новенькую иномарку, до сих пор неизвестно. Похоже, что это весьма щедрый поклонник. На съёмках дебютного клипа Бузовой «Привыкаю» светские сплетники заметили, как перед командой «Мотор» Ольге помогли снять с запястья дорогие украшения Cartier.

Сколько же миллионов звезда носит на своей руке? Об этом «КП» разузнала у известного дизайнера украшений Влада Торхова.

— Браслеты из желтого и белого золота все никак не уходят с рук российских селебов, хотя трендовыми эти украшения были несколько лет назад. Сейчас, конечно, они «out-of-stylе», но остаются знаковыми атрибутами людей, стремящихся стать членами высшего общества. Обычно такие украшения дарят возлюбленным. Эта линия Картье так и называется — «LOVE», -объяснил «КП» дизайнер.

Влад Торхов. Фото: личный архив дизайнера

Ещё на руке Ольги Бузовой знаменитый «гвоздь» Картье, стоимостью около 400 тысяч рублей.

В общей сумме запястье Бузовой со всеми тремя браслета «тянет» на полтора миллиона рублей. Неплохие подарки, Оля! Щедрый мужчина, надо брать!

Ольга Бузова снимает свой первый клип на песню «Привыкаю». Ольга Бузова пережила все о чем поет: 30 декабря телеведущая, а теперь и певица развелась с мужем футболистом Дмитрием ТарасовымМихаил ФРОЛОВ

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Автор: Александр Февраль 9, 2017 07:45
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