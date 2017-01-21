Ольга Бузова отмечает день рождения в одиночестве

Телезвезда рассказала, как учится снова просыпаться одна

В пятницу артистке исполняется 31 год

Сегодня, 20 января, знаменитая телеведущая, а с недавних пор и певица, Ольга Бузова отмечает день рождения. В пятницу артистке исполняется 31 год. Сама девушка называет это событие для себя Новым годом. Годом, в котором она будет привыкать просыпаться одна и заново учиться доверять людям.

«Сегодня для меня наступил Новый год, мой 31 год. В нем я #привыкаю просыпаться одна и быть сильной! Настолько сильной, чтобы больше не бояться предательства от самых близких! Не бояться получить нож в спину от тех, за которых готова отдать жизнь…», — написала ведущая на своей страничке в Instagram.

По всей видимости, Ольга в очередной раз намекнула на предательство своего экссупруга, знаменитого футболиста Дмитрия Тарасова. Скорее всего, обида на бывшего мужа у девушки еще не прошла, а ведь совсем недавно поклонники решили, что телезвезда отправилась к нему на сборы в Испанию.

Пару дней назад Бузова выложила на своей страничке снимок с улицы Пуэрто-Бануса и подписала его так:

«Не бывает случайных встреч. Каждая из них — или испытание, или наказание, или подарок судьбы (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. kp.ru)».

Прочитав это, поклонники «тарабузиков» немедленно вспомнили, что Тарасов тоже находится в этот момент в Испании и Ольга, скорее всего, имеет ввиду именно его и хочет встретиться с ним на одной из приморских улиц.

Однако после этой записи никаких позитивных новостей о воссоединении пары не последовало. А сегодня в честь праздника Ольга рассказала подписчикам о том, что выпустила новую песню о своей жизни, в которой ей приходится много изменить. Композиция называется «Привыкаю».

«Сегодня в свой день рождения, я хочу подарить себе и, конечно, вам свою новую песню #Привыкаю! Надеюсь, что она найдет отклик в ваших сердцах», — цитирует Бузову сайт «Дни.ру».

Напомним, громкое расставание Ольги Бузовой и Дмиртия Тарасова произошло осенью прошлого года, а 30 декабря они получили официальное свидетельство о разводе. Однако разойтись миро у пары не получилось, вокруг них до сих пор ходит множество слухов об изменах, но подтверждать или опровергать их никто из бывших супругов не спешит.

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