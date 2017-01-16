Ольга Бузова поддержала Воробьева после предательства его девушки

Телеведущая призналась, что сама недавно была в такой же ситуации

Поддержать Алексея решила Ольга Бузова

Казалось бы, кому как не Алексею Воробьеву должно везти в любви. Обеспеченный, известный, талантливый, однако, артист даже на специализированном шоу «Холостяк» не смог найти девушку своей мечты, хотя его внимания добивались более десятка прекрасных женщин. А на днях молодой человек признался, что на самом деле у него был роман, просто он не стал обнародовать его широкой публике, но теперь, когда они с девушкой расстались, похоже, у Воробьева не осталось больше сил молчать. А все потому что любимая девушка предала его.

«Я летел 13 часов, провел в Москве всего 18 часов с момента выхода из самолёта и посадки на новый рейс, где я сейчас снова проведу 13 часов в полете. И знаете что? Оно того стоило. Теперь я знаю точно, что чудес не бывает. Прилетел, чтобы хоть несколько часов побыть со своей девушкой, а улетаю холостяком», — признался он в своем микроблоге.

Поддержать Алексея решила Ольга Бузова. «Предавший один раз, предаст еще. Это люди такие. Предатели. Поэтому хорошо, что ты узнал», — оставила ведущая комментарий к публикации артиста. Воробьев поблагодарил звезду, которая сама до сих пор переживает развод со своим супругом. «Ты понимаешь, о чем я», — написал Алексей.

Напомним, 20 декабря Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, с которым прожила в браке четыре года. При чем развод был скандальный. Спортсмен выставил звезду из дома, отобрав при этом дорогую машину, которую сам же и подарил. Что стало причиной столь жесткого поступка неизвестно до сих пор.

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