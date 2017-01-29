Ольга Бузова полностью арендовала роскошный ресторан, чтобы отпраздновать день рождения без мужчин

Александр
Автор: Александр Январь 29, 2017 18:45

Ольга Бузова полностью арендовала роскошный ресторан, чтобы отпраздновать день рождения без мужчин

Ольга Бузова полностью арендовала роскошный ресторан, чтобы отпраздновать день рождения без мужчин

На личном празднике звезды были только ее подруги [фото, видео]

Бузова как будто специально устроила исключительно женское торжество

Казалось бы, 31 год — не круглая дата, но Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым, кажется, хочет доказать и себе и окружающим, что жизнь — она только начинается, поэтому и очередной не юбилей звезда «Дом-2» гуляла по-королевски. Аж 4 раза! Сначала день рождения ведущая скандального телепроекта отпраздновала в Мадриде с подругами, потом в Риме с своим менеджером, потом полетела в Чечню, где ей, разумеется, закатили роскошный банкет и уже под конец девушка собрала на вечеринку своих подруг в Москве.

Для празднества Бузова полностью арендовала дорогой ресторан «Ласточка», чтобы ей и ее гостям никто не мешал и, надо отметить, оторвалась по полной.

Девичья компания пела, танцевала, делала селфи, веселилась и говорила тосты в честь именниницы, где желали ей счастливой жизни, в том числе, и личной. Что любопытно, на личном празднике телебрюнетки не было ни одного гостя-мужчины. Бузова как будто специально устроила исключительно женское торжество. Даже несмотря на то, что большинство ее подруг — жены известных футболистов, их самих на празднике не было.

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Ольга Бузова полностью арендовала роскошный ресторан, чтобы отпраздновать день рождения без мужчин

Среди гостей мероприятия отметились Мария Погребняк, Алина Хомич, Анастасия Денисова, Лариса Павлюченко и Марина Шишкина. Все они преподнесли именинницы роскошные подарки — сумки и дорогостоящие украшения от именитых дизайнеров.

А вот от певицы Ольги Орловой и Лады Дэнс на вечере были еще презенты и в виде песен. Последняя вообще спела несколько хитов 90-х, чем привела в восторг окружающих.

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Напомним, 30 декабря 2016 года Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым после четырех лет брака. Что стало причиной расставания, до сих пор неизвестно. Говорят, что звезду обидел тот факт, что их общий дом, который они строили в Подмосковье, супруг решил записать на имя своей матери.

Как бы то ни было, но разрыв был скандальным. Игрок «Локомотива» выгнал Бузову из дома, прибегнув к помощи своих друзей-кавказцев. Но надо отметить, что такое печальное личное событие вскоре вдохновило Бузову на то, чтобы попробовать себя на поприще певицы. Она записала песню, которая вскоре стала хитом. А неделю назад появилась и вторая композицию под названием «Привыкаю». К чему привыкла Ольга Бузова — не трудно догадаться.

Ольга Бузова отдохнула в Чечне по приглашению дочери Кадырова

Из Рима на частном самолете Ольга Бузова вылетела в Грозный. Свой отпуск телеведущая «Дома-2» завершила шикарно: в Чеченскую республику телеведущая прилетела по приглашению Дома Моды Firdaws, которым руководит дочь президента Чечни 20-летняя Айшат Кадырова. Дом Моды разрабатывает собственные коллекции, а также сотрудничает с известными во всем мире дизайнерами. Платья этого бренда отвечают одновременно чеченским национальным традициям женской одежды и мировым тенденциям моды (подробности)

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Александр
Автор: Александр Январь 29, 2017 18:45
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