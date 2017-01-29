Ольга Бузова полностью арендовала роскошный ресторан, чтобы отпраздновать день рождения без мужчин

На личном празднике звезды были только ее подруги [фото, видео]

Бузова как будто специально устроила исключительно женское торжество

Казалось бы, 31 год — не круглая дата, но Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым, кажется, хочет доказать и себе и окружающим, что жизнь — она только начинается, поэтому и очередной не юбилей звезда «Дом-2» гуляла по-королевски. Аж 4 раза! Сначала день рождения ведущая скандального телепроекта отпраздновала в Мадриде с подругами, потом в Риме с своим менеджером, потом полетела в Чечню, где ей, разумеется, закатили роскошный банкет и уже под конец девушка собрала на вечеринку своих подруг в Москве.

Для празднества Бузова полностью арендовала дорогой ресторан «Ласточка», чтобы ей и ее гостям никто не мешал и, надо отметить, оторвалась по полной.

Девичья компания пела, танцевала, делала селфи, веселилась и говорила тосты в честь именниницы, где желали ей счастливой жизни, в том числе, и личной. Что любопытно, на личном празднике телебрюнетки не было ни одного гостя-мужчины. Бузова как будто специально устроила исключительно женское торжество. Даже несмотря на то, что большинство ее подруг — жены известных футболистов, их самих на празднике не было.

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Среди гостей мероприятия отметились Мария Погребняк, Алина Хомич, Анастасия Денисова, Лариса Павлюченко и Марина Шишкина. Все они преподнесли именинницы роскошные подарки — сумки и дорогостоящие украшения от именитых дизайнеров.

А вот от певицы Ольги Орловой и Лады Дэнс на вечере были еще презенты и в виде песен. Последняя вообще спела несколько хитов 90-х, чем привела в восторг окружающих.

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Напомним, 30 декабря 2016 года Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым после четырех лет брака. Что стало причиной расставания, до сих пор неизвестно. Говорят, что звезду обидел тот факт, что их общий дом, который они строили в Подмосковье, супруг решил записать на имя своей матери.

Как бы то ни было, но разрыв был скандальным. Игрок «Локомотива» выгнал Бузову из дома, прибегнув к помощи своих друзей-кавказцев. Но надо отметить, что такое печальное личное событие вскоре вдохновило Бузову на то, чтобы попробовать себя на поприще певицы. Она записала песню, которая вскоре стала хитом. А неделю назад появилась и вторая композицию под названием «Привыкаю». К чему привыкла Ольга Бузова — не трудно догадаться.

Ольга Бузова отдохнула в Чечне по приглашению дочери Кадырова

Из Рима на частном самолете Ольга Бузова вылетела в Грозный. Свой отпуск телеведущая «Дома-2» завершила шикарно: в Чеченскую республику телеведущая прилетела по приглашению Дома Моды Firdaws, которым руководит дочь президента Чечни 20-летняя Айшат Кадырова. Дом Моды разрабатывает собственные коллекции, а также сотрудничает с известными во всем мире дизайнерами. Платья этого бренда отвечают одновременно чеченским национальным традициям женской одежды и мировым тенденциям моды (подробности)

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