Ольга Бузова предложила Шнуру спеть дуэтом

В ответ на это лидер «Ленинграда» подверг глубокому анализу песенные эксперименты ведущей «Дома-2»

Творчество новоиспечённой певицы Ольги Бузовой не прошло мимо Сергея Шнурова.

Вчера мы рассказали нашим читателям о том, что Сергей Шнуров, находясь на отдыхе, сочинил стих, на который его сподвигло творчество Ольги Бузовой. Строки «В соавторы я позову под звуки звуков поцелуев Я-Бу Я-Бу Я-Бузову» буквально взорвали Сеть и сознание Ольги. Ведущая «Дома-2» радостно поделилась творчеством лидера «Ленинграда», подписав это дело — мол, наклевывается новый дуэт.

Сегодня Сергей выдал настоящий анализ творчества Бузовой, а точнее двух ее хитов — «Под звуки поцелуев» и недавно выпущенную «Привыкаю»:

«Сюжетную банальность этих нескольких песенок скрепляют пусть и наивные, но отнюдь не банальные поэтические приёмы. В неточности пения кроется безупречно транслируемая собственная интонация, найденная скорее всего случайно, но тем не менее найденная. Чрезвычайная медийность героини, как ни странно, придаёт этим песням исповедальный характер, тем самым преодолевая всепоглощающую постмодернискую условность. Являясь выходцем из самого, что ни на есть народа, Бузова совершает казалось бы уже невозможное, — возвращает народу когда-то им утраченное авторское право на фольклор, в форме популярной песни. Отныне никакое сообщество профессионалов или компетентное жюри не смогут решать чему быть, а чему нет, кому петь, а кому заткнуться. Новый городской фольклор заявил о себе со всей силой несильного голоса».

Ольга снова увидела в тексте только похвалу в свой адрес и разместила текст Сергея и на своей страничке:

«Мне безумно приятно, что человек, который действительно является всенародно любимым артистом, чьи песни поёт вся страна, не только на концертах и в караоке, но и во дворах под гитару или дома на диване в кругу семьи, адекватно оценивает мое творчество. Ведь я действительно не Марайя Кэри, я пою душой, для вас, для людей. Которым также, как и мне бывает больно, которых также предают, и которые хотят просто иметь возможность выражать себя так, как им подсказывает сердце! P.S. Сергей, спасибо Вам за такие тёплые слова! P.P.s предложение о дуэте в силе».

Подписчики Шнурова удивляются: «Не пойму, он ее опустил так деликатно, а она радуется?», Даже адекватный обычный человек видит, что это сарказм…Красиво написано, но суть далеко не в восхвалении «таланта» Бузовой…Однако, Оля считает,. Что он ее признал талантливой и мало того, она хочет с ним дуэта…Нет, ну что же происходит!!». Но и в сторону Шнура прилетело: «Сереж, сначала набери столько подписчиков, как она, потом разглагольствуй!».

Шнур высмеял Ольгу Бузову. Лидер «Ленинграда» посмеялся над ее песней «Под звуки поцелуев»